Il Governo corre ai ripari: Castelli annuncia nuovi ristori a breve:

Il tema ristori continua a tenere banco mentre si attende se arriverà o meno una nuova stretta. Tanto che qualcuno al Governo (il viceministro Laura Castelli) comincia a pensare che si devono varare in fretta nuovi aiuti. Questo quasi a correggere l’immagine di un governo che corre con le chiusure, ma si dimentica dei Ristori. Abbandonando, ancora una volta, senza troppo mascherarlo, bar e ristoranti o, peggio, raccontando le favolette alla Di Maio, secondo cui sarebbero stati «eseguiti tutti i bonifici dei ristori del decreto Natale. 628 milioni di euro che nei prossimi giorni arriveranno ai titolari di bar, ristoranti e pasticcerie che hanno subito le restrizioni a causa del Covid nel mese di dicembre. Così si conclude il pagamento di oltre 10 miliardi di ristori stanziati da inizio pandemia».





Peccato che la Fipe smentisca tali affermazioni e ricordi come la realtà sia ben altra ed il comparto sia abbandonato a se stesso. Ed ecco allora che la, in un post sui social afferma che «Adesso si deve accelerare e dobbiamo chiudere entro fine mese, per dare un nuovo sostegno alle imprese», aggiungendo che per dare risposte al Paese e alle imprese bisogna

«Continuo, ogni giorno - spiega Castelli - a leggere i molti messaggi che mi arrivano, dai gestori degli impianti di sci e dai suoi insegnanti, da imprese che non sono riuscite a pagare alcune tasse o hanno una mole di cartelle che vorrebbero mettere a posto con il Fisco, o da parte di tante attività che, nel 2020, hanno perso davvero tanto e non hanno ricevuto ristori, perché come Stato non li abbiamo fatti chiudere. Ricevo anche telefonate da Sindaci, che devono chiudere i conti e vogliono continuare a garantire tutti i servizi pubblici essenziali».