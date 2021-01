Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 16:46

Il Caffè Stern

Doppietta vincente per ilche dall'inizio dell'anno mette a segno due riconoscimenti internazionali:è stato premiato come miglior ristorante italiano di Parigi da parte delle guide Lebey, mentre, il ristorante degli imprenditori padovani all'interno del Royal Mansour Marrakech, in Marocco, è stato designato come miglior "hotel restaurant" in Africa da parte dei World Culinary Awards.Lo annunciano, su Instagram, i fratellifacendo le congratulazioni a tutta la squadra. Il Gruppo ha locali di successo nel padovano (Le Calandre a Sarmeola di Rubano, tre stelle Michelin), Venezia (Amo e Gran Caffè Quadri temporaneamente chiuso), Cortina d'Ampezzo (Hostaria), Milano (Amor), Parigi (Stern Caffè) e Marrakech (Sesamo), oltre la gastronomia @in.gredienti per il servizio delivery. Ora in vista del Carnevale, alla pasticceria de Il Calandrino, mantenendo lo spirito dell'azienda a conduzione familiare nonostante il peso internazionale, si sta avviando la produzione dei tipici crostoli e frittelle in tre diversi gusti, secondo la ricetta di mamma Rita, e la focaccia Spaziale, con cioccolato e spezie.Mentre, in ottica di riordino delle attività, lo scorso 23 dicembre si è svolto l'ultimo servizio ai tavoli de La Montecchia , «dopo 26 anni di grandi emozioni», come sottolinea ancora la famiglia Alajmo.