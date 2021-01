Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 15:46

Saper rispondere all'emergenza della cimice asiatica con l'insetto antagonista vespa samurai, ma anche impiegare i cani alle frontiere per scoprire con il loro fiuto le importazioni di piante con malattie pericolose per non avere mai più una nuova Xylella . Sono alcuni dei problemi affrontati con successo dal Crea, il più importante Ente italiano di ricerca dedicato all'agroalimentare e vigilato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che cambia passo dopo anni di commissariamento."Solo mantenendo un costante ed elevato livello di analisi la ricerca può offrire velocemente soluzioni necessarie e adeguate alla realtà", spiega all'Ansa il direttore generale Stefano Vaccari, nella sua prima intervista a poco più di 60 giorni da quando è in carica.Non ha dubbi quindi sul ruolo che deve avere la ricerca "veloce e anticipatrice dei trend. E le strutture devono esserlo altrettanto offrendo risposte efficaci e tempestive". Si rafforza quindi un nuovo percorso per un vero e proprio colosso del settore, fiore all'occhiello del made in Italy, che oggi conta 12 Centri di ricerca, 1.521 tra ricercatori e tecnici, 421 progetti in corso al 1° gennaio 2021 e 66 aziende agricole sperimentali in tutta Italia.