Bill Gates: «I Paesi ricchi mangino carne sintetica per abbassare la CO2»

19 febbraio 2021

Bill Gates con il suo ultimo libro: Come evitare un disastro climatico (Fonte: Facebook)

Chi se lo può permettere (leggi, i paesi ricchi) dovrebbe mangiare carne sintetica. A sostenerlo è stato Bill Gates, fondatore di Microsoft e sostenitore della causa ambientalista, durante un’intervista a MIT Technology Review.Convinto che il tema delle emissioni di Co2 sia strettamente legato all’allevamento di bestiame, Gates ha proposto una misura drastica per abbatterne l’impronta ecologica: passare alla carne di laboratorio . Una scelta che non è per tutti: «Non penso che le 80 nazioni più povere al mondo mangeranno manzo sintetico, ma ritengo che tutti i Paesi ricchi dovrebbero passare a mangiarne», ha ammesso il magnate statunitense.Insomma, un appello ai Paesi avanzati di fronte al rapido cambiamento climatico che il nostro Pianeta sta vivendo che però si scontra con la sua dichiarazione di pochi giorni prima nella quale diceva che c'erano ancora 20 anni di tempo per salvare la Terra. E poi viene da chiedersi perchè dobbiamo sentirci costretti a mangiare a tutti i costi la carne, anzi qualcosa che ci somiglia. Forse per una "cultura" americana che necessariamente deve essere diffusa in tutto il mondo che si fonda sull'apparenza, il marketing e l'etichettatura-categorizzazione di ogni singolo prodotto? Non sembra una scelta plausibile e nobile.Il tema del rispetto dell'ambiente si è intiepidito con la pandemia, eppure strettamente legato a essa. Tanto che Gates ci ha scritto anche un libro dal titolo Come evitare un disastro climatico – a partire dalla tavola, aggiungiamo noi.