Pubblicato il 30 marzo 2021 | 08:47

La Liguria vieta di raggiungere le seconde case e le barche

In Liguria sarà vietato venire nelle seconde case e sulle barche da mercoledì prossimo e fino al lunedì dopo Pasqua. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti.Il presidente ha spiegato che il provvedimento è necessario, e sarà firmato nelle prossime ore, per evitare un aumento dei contagi. "Riguarda anche le barche perché in molte località molti turisti usano le barche come casa". "Lo prendo a malincuore ma è necessario" ha detto. "L'ordinanza prevederà il divieto di arrivare in Liguria a partire da mercoledì" ha precisato Toti. "Altre regioni lo hanno già fatto come Toscana e Valle d'Aosta - ha aggiunto - per cui c'è una reciprocità".