Pubblicato il 31 marzo 2021 | 12:10

Il Piemonte pronto a varare nuove misure per le feste di Pasqua

E dopo la Liguria dove sarà vietato andare nelle seconde case e sulle barche da mercoledì prossimo e fino al lunedì dopo Pasqua, anche il Piemonte procede sulla stessa linea: divieto di recarsi nelle seconde case per coloro non sono residenti in regione. Ma anche con supermercati chiusi nei giorni di Pasqua (dalle ore 13) e Pasquetta.Sono queste, secondo quanto si apprende, le misure in programma nelle festività pasquali di cui il presidente Alberto Cirio discuterà domani in un incontro con gli Enti locali.