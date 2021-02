Olio extra vergine d'oliva Consumi raddoppiati in 10 anni

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 15:15

D

Tutti i benefici dell'extravergine d'oliva

L'extravergine tra moda e salute

Cresce l'offerta

L'applicazione in una dieta sana

a semplicea prodotto salutistico, l’, dalla sua nascita ad oggi, ha vissuto un profondo cambiamento. Olio Officina Festival Assitol ha affrontato il tema dei nuovi, cresciuti del 6% nel 2020, ed il binomio olio-salute, rafforzato dai timori legati alè di moda. Ad affermarlo, dati alla mano, è, l’Associazione italiana dell’industria olearia, in occasione di un incontro organizzato da Olio Officina Festival, la manifestazione dedicata alla cultura dei condimenti, in corso in questi giorni a Milano.Il dibattito, intitolato “Olio extra vergine: la rinascita dei consumi”, si è incentrato sulla profonda trasformazione che l’extra vergine ha vissuto, dalla sua nascita come classificazione, nel 1960, fino ad oggi in Italia e all’estero. Un primo segnale di come sia cresciuto questo prodotto anche solo nei, ce lo forniscono i dati: il consumo dell’extra è più che raddoppiato nel mondo negli ultimi decenni. E a sorpresa, le stime di Assitol sul mercato italiano del 2020, influenzato dalla pandemia, registrano un aumento di circa il 6%, dovuto alla crescita delle vendite presso la«Davvero una rinascita dei consumi - ha commentato, presidente del Gruppo olio d’oliva di Assitol - l’olio extra vergine ha visto cambiare la sua percezione presso ilvarie volte, la sta cambiando ancora oggi e, insieme ad una nuova veste, questo prodotto va riscoperto”.L’olio extra degli albori è un prodotto utilizzato soprattutto in, nelle zone di produzione. «Basti pensare aianni ’70 - ha ricordato la presidente degli imprenditori – che parlavano genericamente di olio, oppure di olio d’oliva , spesso in alternativa ad altri oli”. Dagli anni ’80, la situazione cambia in fretta, grazie ai grandi marchi italiani, che puntano su questo prodotto. In parallelo, si moltiplicano gli studi che certificano la salubrità dell’. Dagli anni ’, l’extra vergine spicca il volo e comincia a differenziarsi in tante tipologie, abbinate a seconda dell’impiego in cucina.«Sullo scaffale, oggi troviamo tanti oli diversi: 100%, comunitario, Dop/Igp, biologico, filtrato, non filtrato, sostenibile – ha sottolineato Anna Cane – i consumatori si sono evoluti, cercano un prodotto di qualità, leggono le, avendo già in mente cosa cercano. Non si legano ad un solo prodotto, ma spaziano tra una tipologia e l’altra. Questa segmentazione si spiega con una domanda specializzata, che cambia a seconda dell’età».Secondo le stime dell’olearia, le tendenze di consumo confermano che l’extra vergine, gode di un grandissimo apprezzamento: idegli italiani ritiene che si tratti di un prodotto buono e di qualità, oltre il 60% lo compra perché lo considera. L’origine emerge come driver di crescita: i più giovani, tra i criteri di scelta, il territorio e le tipologie di cultivar, mentre gli over 40 sono molto legati ai grandiitaliani. Altro dato che sorprende è l’incremento dell’acquisto medio annuo, rilevato lo scorso anno: + 9%, pari a circa 11,5 litri l’anno di consumo.Come introdurre correttamente questo alimento nella, lo ha spiegato, specialista in Scienza dell’Alimentazione e autrice di Superquark, noto programma Rai. «L’extra vergine è un vero, capace di proteggere il nostro organismo da parecchie patologie. Non è un caso che la Dieta Mediterranea sia il regime salutare per eccellenza: a fare la differenza, è il ruolo preventivo dell’olio».Dopo anni diingiustificato, questo prodotto straordinario è tornato protagonista anche nelle diete dimagranti. «L’olio extra vergine, con il suoe sapore deciso, ci induce a non esagerare con le quantità, mentre la sua composizione stimola in anticipo il senso di, evitando così di mangiare in eccesso. In virtù di queste proprietà, ai miei pazienti consiglio di abbinare l’olio extra vergine ad una fetta di, a colazione o a merenda. Dal punto di vista dietetico, è un incontro ideale». In tal senso, ha precisato la nutrizionista, «è importante consumare due cucchiai di extra vergine a crudo nell’alimentazione giornaliera, da aggiungere a quello che solitamente si utilizza per la cottura dei cibi».Il Covid 19 ha cambiato anche il nostro modo di vedere il. «In un momento così difficile, la paura dici ha indotto ad alimentarci in modo più sano – ha chiarito l’esperta – ciò spiega il ritorno alla Dieta Mediterranea ed ai suoi vantaggi. L’olio extra rientra in questo schema”. La ricerca scientifica, del resto, non fa che avvalorare questa reazione emotiva. «L’extra vergine di oliva ha potenti virtù antinfiammatorie. Inoltre, a seconda dell’età, contribuisce in modo diverso alla nostra salute. Per i bambini, ad esempio, è essenziale il consumo per lo sviluppo neurologico e delle ossa. Anche per loro, consiglio laa base di pane e olio».Del resto, è da piccoli che si impara a. «Le buone abitudini apprese da bambini si conservano per tutta la vita - ha rimarcato Elisabetta Bernardi – l’alimentare a scuola dovrebbe essere oggetto di progetti specifici, in un’ottica di prevenzione». Un invito che Assitol raccoglie, rilanciando sul suo format dedicato al binomio tra pane fresco artigianale e olio extra vergine d’oliva. «Grazie a questa accoppiata, presentata in giro per l’Italia negli ultimi anni – ha concluso la presidente degli imprenditori - sempre con successo, abbiamo realizzato un’operazione di educazione al gusto, capace di riavvicinare il consumatore al mangiare sano. Quando l’emergenza sanitaria sarà finita, potremmo portare pane e olio nelle aule. Sarebbe un bel modo di ripartire».