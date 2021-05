£$I Maestri raccontano...$£ L’arte olearia nel Sannio

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 10:30

M

La maestria produttiva fra tradizione e folklore

La famiglia Zollo

La famiglia Zollo, ambasciatrice dell’eccellenza di un territorio

aestria artigiana nella trasformazione e lavoro della terra: che binomio fantastico! Una delle arti che più ci ha colpito e ci ha entusiasmato nell’approfondirla è l’. Italia terra di vino, ma anche di olio: l’introduzione della coltivazione dell’olivo risale agli antichi Greci e ai Fenici, che diffusero in tutti i territori colonizzati la cultura dell’uso dell’olio come alimento, ma anche come componente di unguenti e profumi. Non è difficile trovare in aree mediterranee della nostra Penisola terreni eccezionali dovecontribuiscono ad arricchire e rendere eccezionali i territori per altre coltivazioni. Questa combinazione può aver influito e contribuito fortemente nello. L’olio, utilizzato addirittura come moneta fin dalle epoche più remote, si è posizionato nella storia come un prodotto raro e prezioso.Una delle culture olearie a nostro avviso più iconiche dal punto di vista sensoriale ed affascinanti è senza dubbio quella campana e, in particolar modo, quella sannita.: l’Appennino Sannita e le correnti di transito fra la costa Adriatica e quella Mediterranea contribuiscono al microclima del luogo. In fase di definizione delle regioni italiane dopo la proclamazione del Regno d’Italia, si pensò addirittura di creare una regione (quella Sannita appunto) viste le grandi differenze storiche, antropologiche e geografiche che la zona possiede rispetto all’attuale Campania.A conferma del ragionamento poco fa descritto,(la meravigliosa Falanghina, il Pedirosso e l’Aglianico sono un vanto nel mondo)In questi contesti, la maestria produttiva è patrimonio di famiglia: tradizione e folklore si mescolano con modelli imprenditoriali che sostengono il territorio da generazioni. Solitamente le famiglie gestivano la produzione e la filiera interamente in prima persona, dove coltivazione, raccolta e molitura (nei frantoi a meccanismo manuale in prossimità dell’abitazione) erano il processo di garanzia per un flusso produttivo di eccellenza.che rendeva possibile lo sviluppo del tessuto di tutta la comunità che veniva coinvolta nei processi produttivi.Oggi, uno dei migliori rappresentanti nel mondo di questa tradizione e territorio è lache, dal dopoguerra, ininterrottamente, ha continuato e trasformato il sogno del capostipite Costantino che aveva l’obiettivo diAbbiamo raggiunto telefonicamente durante un panel del Team Whynery l’attuale titolare, nipote del capostipite. «La mia famiglia - ci ha raccontato - da sempre si occupa di portare in tavola il miglior prodotto che possa rappresentare al meglio il nostro territorio. Nel tempo siamo arrivati ad una produzione di, restando sempre legati all’amore e alla qualità di ogni singolo passaggio che aveva nonno Costantino in trasformazione., sviluppando un territorio che può contribuire alla qualità del Made in Italy nel mondo».Riflettendo fra me e me ripenso alla bellezza di un’arte produttiva che, nel rispetto di un territorio, coinvolge veramente una collettività per la creazione di un patrimonio condiviso.: d’altronde qual è il miglior modo per approcciarsi al futuro, se non valorizzando ciò che ci appartiene e ci è sempre appartenuto?