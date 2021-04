Il [Rinascimento dell’olio] riparte dalle vacanze e dal turismo

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 08:30

Ulivi in Puglia

I produttori si ingegnano e diversificano l’offerta

Le nuove frontiere da esplorare per sedurre il turista

Panorama del borgo di Vinci in Toscana

opo aver appurato che il 38% degli italiani in questi quindici mesi di Covid ha acquistato almeno un prodotto alimentare online,. Sì perché sempre più imprenditori agricoli comprendono che solo con l’olio il mercato non riesce a trarre grandissimi profitti. Se si possiedono decine di migliaia di piante - primato che spetta alle regioni del Sud Italia come Puglia e Calabria - allora si può pensare di mettere a reddito la propria attività. Ma se non c’è un profitto a latere - come un ristorante, un agriturismo o un’attività ricettiva che possa ospitare da Pasqua a inizio autunno migliaia di turisti - alloraÈ quello che stanno facendo decine di aziende italiane . Creare dei sott’oli dove inserire il proprio olio di qualità e non usare degli oli di semi, che non esaltano le verdure inserite nei vasetti. Inserire nelle creme spalmabili di nocciola, pistacchio e crema una percentuale abbondante di olio evo, per esaltare la colazione e la merenda di grandi e piccoli. Far preparare da mastri pasticcieri panettoni, colombe e biscotti con le monocultivar del proprio oliveto. Sono solo alcune delleLa cosmesi è ormai un volano acquisito da anni e nessun acquirente si scandalizza se compra uno scrub per il viso o un bagno schiuma all’olio extravergine pugliese o umbro a un costo elevato. I cioccolatini e le praline con dentro due gocce di Leccino o Itrana, che esplodono in bocca, lasciando al gusto una sensazione avvolgente e libidinosa, è solo una delleIl suggerimento è di, dalle Dolomiti alle isole del Belpaese, passando per gli oltre 8mila km di coste dove i turisti, soprattutto italiani, trascorreranno le loro vacanze. Un gemellaggio con un hotel di lusso in cui affittare una vetrina o uno spazio, un punto vendita in una via di passaggio o in una piazza affollata, diventano un temporary store ideale, per, che potrà acquistarne varie tipologie e soprattutto diventerà unSiamo sempre stato un popolo pieno di ingegno e creatività; adesso che vogliamo e dobbiamo rivedere la luce in fondo al tunnel, ognuno di noi si deve rimboccare le maniche e ripartire per far girare la propria economia ed essere consapevoli che