Abi in Rosa per il tumore al seno, le barlady sostengono la causa

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 10:45

I

Riunione online di Abi in Rosa per sostenere il supporto alla ricerca oncologica

Interagire e dialogare con tutte le realtà associative

Eventi benefici

Le Prugne della California

l 19 novembre 2020 si è tenuto il primo incontro online, dopo la stagione estiva, di. Si rinnova e si rafforza l’impegno da parte della componente femminile dell’al sostegno d’iniziative e tavoli di discussione sullee il. È stata una partecipazione molto sentita sia per il numero delle associate presenti che il coinvolgimento di ciascuna durante la sessione.All’appuntamento hanno partecipato come ospiti esternidellodi Milano epresso l’Asl di Cagliari nel distretto di Isili. Il presidenteha aperto il meeting porgendo i suoi saluti e condividendo a nome di Abi Professional l’importanza del progetto “in Rosa”. Ha sottolineato il valore delle donne attraverso la loro energia e dinamicità. Ha inoltre affrontato un tema attualissimo in relazione alla diffidenza da parte del ministero della Salute nel confronti di chi opera nel settore del bartending sull’utilizzo degli alcolici.La riflessione del presidente, condivisa anche dal rappresentante di Ieo, ha mostrato la superficialità attorno al tema che va rivalutato sulla base del lavoro professionale, dove l’alcol è parte di un percorso culturale e formativo legato al. L’Associazione, al proposito, si sta impegnando in modo attivo nella diffusione della conoscenza attraverso corsi per guidare i giovani verso il giusto equilibrio.ha presentato al gruppo gli ospiti dando la parola a Federico Palazzotto che si occupa di eventi e manifestazioni a scopo benefico per Ieo. Nel suo intervento ha confermato l’interesse da parte dell’Istituto d’interagire e dialogare con tutte le realtà associative di grandi e piccole dimensioni per l’obiettivo comune di continuare a. Inoltre, ha rinnovato la sua disponibilità alla partecipazione al prossimo convegno nazionale di Abi Professional.ha voluto testimoniare con il suo importante lavoro il. Vicepresidente di Karalis Pink Team, un’associazione no profit sarda, si occupa assieme a un gruppo femminile di riabilitazione e benessere psicofisico per le donne operate. Ha inoltre sottolineato l’importanza del supporto psicologico in relazione all’aspetto fisico attraverso il beneficio degli sport che diventano un momento d’aiuto nella reazione al superamento della malattia, oltre che un’occasione per creare manifestazioni di beneficienza.del primo evento Abi in Rosa. All’interno del suo agriturismo a Poggio Cavallo, vicino a Grosseto, nel mese di agosto ha dato vita al primo appuntamento di beneficenza. Il suoper il tumore al seno è molto sentito per la perdita della sorella e si è resa disponibile per accogliere nei prossimi anni nuovi eventi.Il tumore al seno colpisce ancora molte donne e fortunatamente laha permesso d’intervenire per tempo donando a moltissime una lunga prospettiva di vita. Abi in Rosa sente in prima persona il dovere di diffondere all’interno dell’hospitality community un senso di unione, condivisione e supporto.Per informazioni: www.abiprofessiomal.it