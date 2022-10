L'aperitivo molecolare di Iulian Pirvan per i 150 anni di Shiseido

Shiseido, una delle aziende leader nel mondo nell'industria della bellezza, del benessere e della cura del corpo, festeggia i 150 anni dalla fondazione con un evento a Torino alla Sinatra Galerie de Beauté, una delle più rinomate e storiche insegne della profumeria italiana, ormai conosciuta per essere la boutique per i sensi.

Il cocktail molecolare di Iulian Pirvan



Il Giappone a Torino

Per l’occasione Shiseido ha personalizzato il locale ispirandosi al Karesansui, luogo iconico di rigenerazione della cultura giapponese: un giardino zen in cui gli elementi naturali sono modellati con cura e disposti in armonia tra loro, e che nel suo minimalismo rappresentativo vuole coinvolgere il visitatore in un emozionante percorso di scoperta. Fulcro di questa esperienza multimediale sarà proprio il nuovo Bio-Performance Skin Filler, formulato per rigenerare e restituire armonia alla bellezza naturale del viso. Ispirato alle procedure di medicina estetica a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare, è già il grande bestseller di questa stagione.



Aperitivo molecolare di Iulian Pirvan

Ad accompagnare l’esposizione del nuovo prodotto anche l’aperitivo molecolare realizzato in esclusiva per Shiseido dal bar manager Iulian Pirvan che si è ispirato alla filosofia del brand e alle origini giapponesi. Tre assaggi di delicato cioccolato con un cuore molecolare alla frutta. Un cuore verde dedicato alla natura. Un cuore blu come omaggio alla scienza. Un cuore rosso per celebrare i 150 anni di Shiseido. Tutto accompagnato da una coppa di Champagne.