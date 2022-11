Far carriera nella mixology? C'è Shake Your Future by Bacardi Limited

Shake Your Future by Bacardi Limited è arrivato alla sua terza edizione. È stato presentato a Milano, in Terrazza Martini, il progetto di responsabilità sociale ideato dal Gruppo Bacardi, azienda leader a livello internazionale nella produzione di spirits. L’obiettivo è offrire ai giovani l’opportunità di far carriera nel mondo della mixology, e quest’anno si riparte coinvolgendo ancora più studenti e città: Napoli, nello specifico, che si aggiunge a Roma, Torino e Milano, e ben 50 studenti in partnership con diverse associazioni no profit e professionisti a livello nazionale.

Un momento della presentazione della terza edizione di Shake Your Future by Bacardi Limited. Al microfono Stéphane Cluzet, country manager di Martini e Rossi - Bacardi Group

Il programma prevede un percorso formativo di 10 settimane

In agenda troviamo l’acquisizione delle competenze necessarie ad intraprendere una nuova carriera lavorativa. Gli studenti verranno formati nell’arte del bartending e della mixology e avranno la possibilità di svolgere una preziosa esperienza in collaborazione con alcuni partner on trade del Gruppo Bacardi. I partecipanti che completeranno il corso riceveranno un diploma riconosciuto a livello internazionale e potranno accedere a opportunità di lavoro nel settore, dando così un nuovo slancio alle proprie vite. «Siamo orgogliosi - ha dichiarato Stéphane Cluzet, country manager di Martini & Rossi-Bacardi Group - della percentuale di diplomati che grazie a Shake Your Future oggi lavorano in bar e ristoranti in città di rilievo come Milano, Roma e Torino. Vogliamo assicurare un percorso di crescita sia al programma sia ai suoi studenti, prova ne sia il coinvolgimento della città di Napoli, a partire da quest’anno».

Stéphane Cluzet, country manager di Martini e Rossi - Bacardi Group

Gli strumenti necessari per intraprendere una carriera gratificante

Il progetto offre ai giovani provenienti da contesti sociali difficili gli strumenti necessari per intraprendere una carriera gratificante, ma allo stesso tempo consente anche a Bacardi di supportare i propri partner aiutandoli a trovare nuovi barman di talento. L’iniziativa trova uno spazio adeguato nell’attuale contesto di crisi socioeconomica, ove comunque si registra anche un leggero incremento del tasso di occupazione, con previsioni incoraggianti. In questo scenario, dove si registra un interesse crescente per il mondo della mixology, il bartender si conferma come una professione di tendenza ad alta richiesta, con buone prospettive di lavoro a fronte di una formazione completa.

Un onore entrare a fare parte di questo progetto

Un’altra novità del programma “Shake your future” di quest'anno è la collaborazione con Alexander Frezza, esperto bartender e co-founder de L’Antiquario di Napoli, classificatosi al 46esimo posto della classifica World Best Bars. Alexander avrà il ruolo di tutor, per accompagnare i ragazzi nel loro percorso formativo attraverso masterclass e lezioni dedicate. «Per me è un onore entrare a far parte di questo progetto - ha dichiarato Frezza - Ho capito quanto sia importante impegnarsi per la riqualificazione professionale dei bartender e degli operatori dell’ospitalità in genere. Il valore sociale di noi professionisti dell’hospitality è enorme e andrebbe sfruttato di più: non aspettiamo altro, perché per noi poter finalmente restituire qualcosa alle nostre città, che tanto ci hanno dato, non è solo un obiettivo ma un’esigenza».

Alexander Frezza, esperto bartender e co-founder de L’Antiquario di Napoli