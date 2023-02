Il 2023? Grazie all'impegno di tutti, sarà un successo

Un caro saluto a tutti e spero che le festività, ormai passate, siano state per tutti voi piene di divertimento e soddisfazioni sia per chi ha lavorato e sia per chi ha avuto la fortuna di poter stare vicino ai propri cari.

Anno il 2022 partito in sordina (purtroppo il maledetto virus era ancora presente), ma debbo dire che con il passare del tempo tutto è sembrato più roseo. Effettivamente tutti quei colleghi che ho incontrato e sentito erano molto soddisfatti del lavoro. Le soddisfazioni le ho avute anche io, sia sotto il profilo lavorativo sia personale, ma anche a livello associativo mi posso ritenere soddisfatto.

Abi Professional, grazie anche a un maggior seguito degli sponsor, ha organizzato manifestazioni in tutto lo Stivale in location da urlo

Abi Professional nel 2022 ha avuto un aumento di iscrizioni e sono convinto che con l’impegno di tutti i soci cresceremo ancora. Abbiamo avuto un maggior seguito anche dai nostri sponsor, che continuerò a ringraziare, perché senza di loro tante cose belle non si potevano, non si possono e non si potranno fare. Infatti grazie a loro abbiamo organizzato manifestazioni in tutto lo Stivale in location da urlo:

come non ricordare il “Nuraghe Drink” nella piazzetta principale di Portorotondo, organizzato dalla sezione Sardegna;

il memorial “Medardo Casella”, organizzato dalla sezione Emilia Romagna;

il concorso al “Golf Club dell’Ugolino”, dove i partecipanti hanno concorso dietro al banco che fu di Fosco Scarselli , organizzato dalla sezione Toscana;

lo splendido concorso regionale che si è svolto a Messina;

il concorso del Centro Italia, organizzato dal vulcanico Max Urru e il suo gruppo di lavoro;

il concorso del Nord Italia, organizzato dalla sezione Lombardia;

uno scenario incredibile a Tropea per il concorso regionale calabrese;

ormai un successo, il concorso più alto d’Europa “Skyway Cocktail Competition”, organizzato dalla sezione valdostana;

il concorso con i premi più ambiti “Elba Drink”;

grazie alla sezione Veneto, si è tornati a competere in piazza San Marco a Venezia con il “Trofeo San Marco”;

un concorso meraviglioso svoltosi in terra siciliana, all'Isola delle Femmine: la sezione della Trinacria ne ha organizzato uno nazionale da favola.

E, per concludere, Abi Professional ha insignito, nel convegno annuale di Solidus, Nicola Bressan (coordinatore del Veneto) come professionista dell’anno. Ed il 2023? Sono convinto che sarà un successo, grazie all’impegno e al contributo di tutti.

W Abi Professional.