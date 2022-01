Avanti tutta! Non si fermano le attività di Abi Professional

È ormai da giugno 2021 che ho l’onore di rappresentare Abi Professional, dopo aver preso il posto di Ernesto Molteni come presidente, ed è per me un piacere comunicare a tutti gli associati che dei tanti progetti che avevo ed avevamo nel cassetto quasi tutti sono stati portati avanti, limitazioni permettendo e nonostante la pandemia. I cinque capisaldi che avevo identificato all’inizio del mio mandato - rispetto, chiarezza, disponibilità, trasparenza e onestà - sono più attuali che mai per descrivere lo spirito della nostra associazione.

Nel corso degli ultimi mesi Abi Professional è stata molto vicina ai suoi soci. Riducendo ancora per un anno la quota associativa, ha fornito loro supporto nel cercare lavoro; ha organizzato masterclass, concorsi di cocktail e altre attività; è a disposizione delle aziende per supportare eventi e presentazioni. Tutti gli appuntamenti associativi sono stati un successo.

Il primo step è stato a fine ottobre con il Concorso nazionale dell’associazione, un importante meeting dove ci siamo ritrovati e confrontati dopo tanto tempo. Poi il celebre Elba Drink, un’iniziativa stupenda che ha come tema di fondo il buon bere consapevole (probabilmente con il montepremi più alto che si possa avere in Italia in un concorso come questo). A seguire la Skyway Cocktail Competition, un concorso incredibile - il più alto d’Europa - che vede protagonista il Génépy tipico delle nostre montagne. Infine, una visita a tu per tu con Al Bano presso le Tenute Carrisi, in Puglia.

Ora, dopo mesi tanto impegnati e impegnativi quanto pieni di soddisfazioni, vorrei che Abi Professional ripartisse ancora più forte di prima, facendo crescere la nostra realtà, promuovendo la nostra associazione e il nostro logo, cercando di far crescere i numeri e coinvolgendo sempre di più coloro che non hanno ancora compreso i vantaggi della vita associativa. Tutti abbiamo creduto nella ripartenza e ci stiamo impegnando insieme per organizzare - con la passione, l’entusiasmo e la competenza che da sempre ci contraddistinguono - concorsi e manifestazioni in giro per l’Italia. Questo è il mio augurio per tutti, soci e non, per il 2022: siamo ripartiti, sperando di non fermarci più, quindi avanti tutta! E che il 2022 sia per tutti un anno pieno di soddisfazioni, sia lavorative che personali.