Cari lettori e cari associati Abi Professional, riprendiamo il nostro appuntamento mensile dopo la “pausa” estiva con un sincero saluto all’autunno. L’estate è stata proficua quasi ovunque e mi auspico anche per tutti: c’è stato tanto impegno e sacrificio da parte nostra e ora viviamo la speranza di una stagione invernale positiva, sempre mantenendo alta l’attenzione grazie alla professionalità che distingue la categoria.



Nonostante l’estate Abi Professional non è andata in “vacanza” ma ha lavorato alacremente per l’atteso concorso nazionale, il main event per il 2022 che quest’anno si terrà dall’8 al 10 novembre in Sicilia, a Isola delle Femmine in provincia di Palermo. Inoltre, a ottobre ci saranno anche il celebre Elba Drink, un’iniziativa stupenda che ha come tema di fondo il buon bere consapevole, e la Skyway cocktail competition a Courmayeur (Ao), un concorso incredibile - il più alto d’Europa - che vede protagonista il Génépy tipico delle nostre montagne.

È tempo di crescere insieme: autunno ricco di iniziative

Maggior coinvolgimento e crescita

Ora vorrei che l’associazione - che è costantemente attiva - coinvolgesse sempre più soci: per fornire aiuto nel cercare lavoro; per supportare eventi e presentazioni; per organizzare masterclass e attività. Crediamo tutti nella ripartenza e ci stiamo impegnando insieme affinché Abi Professional possa essere al vostro fianco per aiutarvi a superare ogni difficoltà pratica.

Mi piace, ancora una volta, ricordare i cinque sostantivi che avevo identificato all’inizio del mio mandato: rispetto, chiarezza, disponibilità, trasparenza e onestà. Adesso sono più attuali che mai per descrivere lo spirito che vorrei trasmettervi. Questo è il mio augurio per quest’autunno: stiamo andando bene e allora avanti tutta, resto sempre a disposizione per suggerimenti e per un aiuto concreto.