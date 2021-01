Giuliana Giancano, barlady torinese che unisce arte e mixology

Primo Piano del 03 gennaio 2021 | 17:25

Giuliana Giancano



gestisce da 11 anni con la sorella Giorgia ilnel quartiere di Mirafiori di, una zona atipica per un cocktail bar. Giovanissima, curiosa, ha saputo farsi conoscere e crearsi una clientela affezionata grazie alla passione, alle sue idee e al suo coinvolgimento. Tisaneria e torteria nel periodo invernale si aggiungono ai drink caldi. Lo scorso gennaio Giuliana ha, la competizione che attraversa l’Italia alla ricerca del miglior bartender.dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Mancano pochi giorni al termine del 1° dei tre turni del sondaggio: per passare al turno successivo bisogna classificarsi entro i primi 12 in ciascuna categoria. Il 1° turno si concluderà alle ore 12 di lunedì 4 gennaio 2021.Sono molto felice di esserci, un piacere grande, anche perché sono molte le colleghe!Nel periodo natalizio quando eravamo ancora aperti ho iniziato a collaborare con realtà di giovani artisti e piccoli imprenditori torinesi e abbiamo creato delle confezioni con distillati, cocktail personalizzati, drink cards da poter consumare nel bar, orecchini natalizi, bagnoschiuma a tema, ritratti e caricature, palline di Natale dipinte a mano e l’agenda 2021 di due blogger torinesi con tutti i consigli sulle iniziative della nostra città per 365 giorni. Adesso a locale chiuso mi sto concentrando sullo studio: mentre durante il primo periodo di chiusura mi ero focalizzata sul settore, adesso mi dedico anche a soddisfare la mia curiosità in campo artistico, tenere la mente allenata fa bene anche allo spirito. E poi in questi giorni sto vivendo una grande gioia, mia sorella ha dato alla luce Noah, il mio nipotino.Un punch con un tè di Natale, speziato, un profumo che possa essere di buon augurio per il prossimo anno.