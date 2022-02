Promuoviamo ogni giorno la cultura del bere consapevole

Il nuovo anno è entrato nel vivo e già dopo le prime settimane possiamo iniziare a tirare le somme: Abi Professional come sempre sta lavorando alacremente per mettere in atto i progetti per il 2022, tra iniziative, masterclass e concorsi di cocktail, che potrete seguire mese dopo mese leggendo i miei editoriali.

Quello che mi preme sottolineare è che, come associazione, stiamo cercando di essere concretamente al fianco di tutti gli associati, supportando i soci che stanno valutando un lavoro, le aziende in cerca di sponsor e tutti coloro che necessitano di un sostegno per vivere questa ripartenza con speranza, fiducia e ottimismo.

Solo noi che siamo quotidianamente e costantemente in prima linea come professionisti del settore sappiamo quando sia faticoso, ma al contempo appagante, promuovere “day by day” la cultura del buon bere consapevole. Anche per questo è di fondamentale importanza andare avanti più uniti che mai, coinvolgendo sempre di più tutti coloro che non si sono ancora associati, promuovendo il nostro logo e impegnandoci insieme per far crescere la nostra associazione.

Attraverso i concorsi e le manifestazioni in giro per l’Italia vogliamo mettere al centro del nostro progetto i lavoratori onesti che vivono a 360 gradi il difficile mondo della ristorazione e dell’ospitalità, indissolubilmente legato al territorio e al bere che lo rappresenta. Il mio augurio schietto e affettuoso è di proseguire questo anno in compagnia di Abi Professional.