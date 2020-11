La rivincita di Matteo Metullio, di nuovo due stelle a Trieste dopo l'addio all'Alta Badia

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 18:45

Lo chef Matteo Metullio col suo braccio destro Davide De Pra

Basta Alta Badia, nel 2019 la scelta di stare con la famiglia

Il locale riapre in primavera, completamente ristrutturato

e sue lacrime senza freno, durante la premiazione, hanno commosso un po' tutti. È stato il giorno della grande rivincita per, 31 anni,dell'die fresco conquistatore di unaarrivata durante la presentazione della Guida 2021 Ilè stato il golden boy della cucina italiana, il ragazzo dei record: prima è diventato lo chef più giovane ad aver ricevuto la stella, poi il più giovane ad averne guadagnate due , nel 2017 a 28 anni.Eppure nel 2019, quando era ai vertici, ha mollato tutto, lasciando il ristorante La Siriola a San Cassiano in Alta Badia . Lì dove era arrivato nel 2013, entrato alla guida dei fornelli al posto di Fabio Cucchelli, grazie anche alla fiducia datagli da, i due titolari del Ciasa Salares.Il motivo dell'addio? La, a cui infatti ha dedicato subito un pensiero anche adesso che ha ritrovato le due stelle. All'epoca, l'anno scorso, aveva detto che fermarsi era un atto dovuto: «Faccio una pausa per il mio equilibrio» . Senza paura di prendere una decisione coraggiosa: «Basta cucina, voglio fare il padre» Quindi aveva raccontato: «Non è facile per me e perseguire, 10 mesi, senza aiuti in Val Badia mentre io lavoro sempre. Ho bisogno di concentrarmi su di loro per un po’, quindi torniamo a Trieste, dove continuerò la consulenza per l’Harry’s Piccolo e dove ipotranno darci una mano».Dopo l'anno travagliato del, l’Harry’s Piccolo ha chiuso a ottobre per lavori di ristrutturazione. Riapertura prevista: primavera del 2021. Quando il piccolo Nicolò avrà compiuto tre anni e papà Matteo potrà tornare a esibire le sue due stelle.