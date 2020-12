Silvia Baracchi: i piatti son frutto di sogni, menu che nascono all'improvviso

Primo Piano del 24 dicembre 2020 | 12:35

Silvia Baracchi

iceva Eduardo che «gli esami non finiscono mai». Ma quelli che ha sostenuto, lady chef e patron del Relais&Chateauxdi Cortona, delegataper la Toscana, sono stati brillantemente superati. Frutto di un’accurata ristrutturazione voluta dalla famiglia Baracchi, che ha restituito il fascino dell'originaria residenza di campagna in cui dettagli architettonici, arredi, affreschi e decorazioni impreziosiscono gli ambienti, il Falconiere è oggi un'icona dell'toscana, che regala ai propri clienti atmosfere die di classe, fino a farli invaghire perdutamente dei luoghi e delle persone al primo incontro. La "Regina" di questo relais è stata vincitrice deledizione 2018. Sezione Cuochi.Importante è partecipare poi saranno gli elettori a decidere il mio e il futuro degli altri cuochi La stella non pesa è solo una gratificazione del nostro lavoro, della nostra professionalità. Io e il mio staff lavoriamo per fare felici a tavola i nostri clienti. Vogliamo sempre regalargli nuove emozioni».Ogni nostro menu ha un suo imput frutto di un sogno, di una passeggiata o un’emozione. Da essi traggo ispirazione per poi materializzarli a tavola attraverso la passione, la ricerca e le continue prove che facciamo con Richard e tutto il nostro staff. Una volta elaborato il menu lo sottoponiamo alla prova anche di mio marito Riccardo e di mio figlio Benedetto. Ognuno esprime la propria opinione in merito e se non ci sono correzioni da fare lo inseriamo in carta. In ogni nostro piatto non dovrà però mai mancare un filo di olio extravergine di oliva della nostra azienda Baracchi.Sono una fautrice della sostenibilità quindi partiamo da Terramadre…le radici, i tuberi e i bulbi con crema di tuorlo d’uovo marinato, pecorino e tartufo per poi proseguire con la Pappardella ripiena ai tre macinati, il Piccione ripieno con i carciofi e chiudere con il Millefoglie con crema di mascarpone e purea di cachi all’alloro.A km vero!Quest’anno abbiamo dedicato alcune nostre proposte a Pellegrino Artusi. Per la primavera 2021 aspetto l’ispirazione.Tortelli ripieni con erborinato di pecora, fichi, passata di patate e gocce di sambuco. Un mix di sapori e profumi, sinonimo di felicità.Vota Silvia Baracchi per continuità e passione. Una lady chef che non si è mai fermata!