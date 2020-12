Vissani furioso sulle chiusure natalizie: Al Governo se la sono fatta sotto

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 12:21

Gianfranco Vissani

Altra punizione per la ristorazione italiana

Acquistati macchinari disinfettati Nasa

uovo Dpcm e « ristoranti chiusi la sera anche a Natale ? Se la sono fatta sotto. Rientrando dall'estate hanno avuto problemi seri e non hanno voluto rischiare nulla. Peccato però che noi non abbiamo idegli altri paesi, Germania, Francia, Austria. Qui ci sono 5 miliardi che vanno in fumo. Duecentomila persone che non lavoreranno. Ma a loro non gliene frega assolutamente niente». Cosìcommenta all'Adnkronos le ultime misure che regolano le aperture e chiusure dei ristoranti durante il periodo«La ristorazioneè stata punita - affonda Vissani, non nuovo ad attacchi frontali al governo - siamo il fanalino di coda. L'Italia non ha capito che prima di tutto bisogna tutelare i nostri compaesani, i nostri concittadini. L', la Svizzera aprono le piste da sci, e noi? L'Austria è la più piccola della comunità Europea, ed è quella che battaglia più di tutti. L'Olanda è un paradiso, il Portogallo è un paradiso fiscale... devono, ma non lo fanno. Bisogna fare unaimportante, perché devono capire la nostra situazione, quello che stiamo attraversando».«Io ho preso dei macchinari disinfettati Nasa, li ho presi a febbraio - incalza il noto chef - cos'altro volete? Anche inper i ragazzi, li abbiamo messi». Tutti «vanno ina dire c...ate Ma le c...ate non servono. Quando arriveranno i? La Germania dà i soldi ai dipendenti tutti i mesi. Noi piano piano diventeremo l'Africa della Comunità Europea».