Mauro Uliassi, speriamo di riaprire a maggio. La gente ha tanta voglia di mangiare fuori

Primo Piano del 16 gennaio 2021 | 08:30

Mauro Uliassi. Fonte: La Repubblica





entre ilè già aldiabbiamo incontrato al telefono, patron dell’omonimo ristorante 3 stelle(An), che era fra i candidati fino al primo turno ( CLICCA QUI PER VOTARE ).Uliassi arriva da un anno pieno di. La riconferma della terza stella, dei punteggi alti su tutte le guide ed è il miglior pranzo dell’anno per la guida “50 migliori ristoranti d’Italia” dopo Massimo Bottura.Lo scorso anno a causa della situazione inedita che ci ha colpiti, all’inizio non sapevamo come ricominciare. Poi ci siamo concentrati, direi staccati con la testa, sulla realizzazione del(ilnuovo che viene creato ogni anno). Nel 2020 erano 8 piatti e due dolci. Una sequenza di proposte che permette di non abbassare mai la tensione, di non annoiarsi dall’inizio alla fine. Il Lab ha questo vantaggio. Dà emozione, stimola, crea discussione e interesse. Quello delci ha resoLa stagione è andata bene. Le 3 stelle Michelin e i punteggi alti su tutte le guide sono unanche se quest’anno, ovvio, abbiamo avuto soprattutto ospiti italiani da ogni parte del Paese. Abbiamo lavorato 4 mesi e mezzo su 9 con soddisfazione. Anche il fatto di stare sul, all’aria aperta fuori e con la possibilità di spalancare le finestre nelle sale interne ha giocato a nostro favore.Non è cambiato nulla. Tutto è rimasto come prima. Noi abbiamo fatto sempre quello che facciamo ogni anno con tanto più impegno e i nostri clienti hanno dimostrato una grandedi, di. Ancora di più ci sarà voglia di uscire quando sarà possibile riaprire nel 2021.Se tutto va bene a maggio. Cominciamo a progettare in cucina, come abbiamo sempre fatto, circa un mese prima. Dobbiamo essere sicuri die a. Lavorare solo a pranzo per il nostro tipo di proposta non ha senso.Passo il mio tempo dedicandomi a me stesso. Faccio, attività fisica,. Leggo molto e suono la. Mi mancano i miei viaggi così come a tutti. Immagino e comprendo l’insofferenza dei più giovani e di tutti quelli che si trovano in situazioni precarie visti i tempi che corrono.Spero che tutti possano superare questa brutta situazione e seserve per tenere in piedi, in qualche modo, l’attivitàanche se sento molti amici lamentarsi per le numerose difficoltà organizzative. Un ristorante non è una gastronomia. Sono due lavori diversi ma, ripeto, se è utile per movimentare gli incassi lo rispetto.

Uliassi vuol dire pesce e cacciagione. Adesso sei più carne o più pesce?

È indifferente. Noi siamo sul mare e da qui partivano pescatori e cacciatori per il sostegno della famiglia. Nel nostro menu è sempre presente la cacciagione. Addirittura, sono convinto che proprio la presenza della cacciagione, trattata come ci siamo inventati noi anni fa, ci ha portato fortuna e ha svegliato l’interesse della Michelin.



È in corso il Premio Italia a Tavola che vede competere, sul web, le principali figure di questo mondo. Che significato assume in tempi così drammatici? Vuoi dire qualcosa ai tuoi colleghi?

Ben vengano i premi che creano aspettativa e adrenalina buona. Alzano l’attenzione e permettono di condividere contenuti e sentimenti. Le guide quest’anno sono uscite online senza l’emozione di un palco su cui salire e applausi, baci e abbracci. Ma hanno consacrato ugualmente la ristorazione. Sono fiducioso e auguro a tutti i protagonisti di questo nostro mondo di superare le grandi difficoltà del momento con la certezza che quando sarà finito, sarà meglio di prima. Abbiamo tutti tanta voglia di uscire a pranzo e a cena e di stare con gli amici.