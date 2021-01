Marziale: Noi rispettiamo le regole ma veniamo confusi con la movida

Primo Piano del 05 gennaio 2021 | 18:12

Rosanna Marziale

ià vincitrice del sondaggio di Italia a Tavola "" nel 2011 la cuoca stellata, patronne e chef del ristorate Le Colonne in Caserta, rivive il cimento ed è nella dozzina che si contende il passaggio alla terza fase. Sempre piacevole ed interessante conversare con Rosanna.Il 2020 per tutti ma soprattutto per il nostro settore è stato un anno terribile. Tutti noi ci aspettiamo un ritorno alla normalità ma sappiamo che questo non accadrà nell’immediato e ovviamente dovranno esserci le dovute tutele.Di sicuro un rientro alla "normalità" movimenterà la clientela, anche quella locale. Noi tutti abbiamo bisogno di uscire dalle mura di casa e incontrare amici, parenti e conoscenti in luoghi sicuri come possono essere i ristoranti.Perché siamo stati confusi con i locali notturni. Noi ristoratori abbiamo osservato i dovuti adeguamenti evitando gli assembramenti. Bisognava avere maggiori controlli per evitare che qualcuno sbagliasse. Il ritorno alla "normalità" dovrà essere fatto con il rispetto rigido delle regole, intendo le "nuove regole", fino a quando saremo liberi da questa pandemia mondiale. Sì ho vinto già questa competizione nell’oramai lontano 2011 e sono felicissima di essere nuovamente in gara e rappresentare le cuoche del Sud. Io nelle competizioni ci credo sempre fino all'ultimo e quindi ci sono buonissime anzi "saporitissime" possibilità di vittoria.Sì, sono Ambasciatrice nel Mondo della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Tanti sono i modi e tante le tecniche da me messe a punto; è divertente dopo tanti anni vederle realizzate da molti come se fossero loro creazioni originali. Suvvia, un pò di riconoscenza e rispetto per chi negli anni si è data in tutto e per tutto per elaborare nuovi modi secondo me va preteso ed io in questo sono una "pretendente" (ride ndr.)!Abbiamo realizzato, continuando nel nostro progetto "Palla" con la tecnica del "rimozzate" messa a punto nel 2003, una Palla Ciok. La Palla Ciok è una palla di mozzarella ripiena di pandispagna con un cuore di Nutella e panatura al cacao. Insomma, un ritorno all'infanzia tra palla e Nutella. Questo piatto è un dessert e sarà disponibile alla riapertura come piatto benaugurante.Non appena la Campania sarà zona gialla.Certo!Si stiamo effettuando la delivery sia direttamente che tramite Alfonsino Sì, certo. La delivery è una modalità oramai arrivata anche da noi. Piace e questo entrerà a far parte delle nostre abitudini, sebbene il piacere di andare al ristorante e farsi coccolare resterà sempre il preferito in tutto il mondo.Riprendo volentieri un pensiero di Beppe Palmieri (Giuseppe Palmieri, detto Beppe è restaurant manager, maître e sommelier dell'Osteria Francescana di Modena): la cosa su cui puntare è il Capitale Umano. È con il Capitale Umano che potremo affrontare tutto. Tutto, tutti insieme.