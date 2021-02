Morte dello chef Zamperoni. Arrestato chi fornì droga alla escort: è l'ex fidanzato

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 15:55

D

Svolta nelle indagini

Lescano fornì la droga alla escort

La dinamica nei dettagli

arriva una svolta nelle indagini per l’omicidio dello chef, lodigiano, trovato morto in un motel di Elmhurst nel Queens il 21 agosto 2019. La polizia newyorchese ha messo arrestato all’inizio di questa settimana, 44 anni ed ex fidanzato di Angelina Barini, in carcere da un anno e mezzo e sotto processo per la morte del, che negli ambienti della ristorazione era considerato unapromessa; era impegnato a lavorare nelle cucine della catena di ristoranti di lusso Cipriani Dolci e di altri tre clienti di alto livello., prostituta, confessò pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di aver ceduto la dose diche si è rivelata mortale.Ora però il tassello mancante. Lescano è accusato di essere colui che ha fornito il mix letale di droga che la Barini ha poi somministrato a Zamperoni, provocandone la morte . Lo stesso Lescano ha ammesso agli agenti della Homeland Security il reato fornendo elementi sulla metodologia della escort: la Barini, accusata di voler stordire i clienti con mix potentissimi di alcol e oppiacei per poi rapinarli, a quanto pare avrebbe messo neldel cuoco «liquid G», la cosiddetta «droga dello stupro» per stordirlo. Secondo il racconto dello stesso Lescano, Barini lo avrebbe contattato su Messenger, proponendogli «un’opportunità di business» per il cui«sarebbe stato pagato».Secondo quanto riporta il New York Post, gli investigatori hanno rilevato che Lescano (nome d’arte Ken Ween) ha risposto subito all’appello («yes my queen») e si è adoperato per affittare unaal Kamway Lodge del Queens. La stessa camera in cui gli investigatori hanno poi trovato il corpo senza vita di Zamperoni già chiuso in undella spazzatura e la escort intenta a farlo sparire.Sempre secondo quanto raccolto dagli investigatori, la Barini, una volta in camera con Zamperoni, avrebbe chiesto a Lescano di restare nascosto inper poi uscire una volta che il cuoco era già steso a terra, ucciso dal mix letale. La Barini gli ha chiesto di uscire per compraree prodotti per l’igiene e la videosorveglianza dello stesso lodge ritrae l’ex fidanzato della “dark lady” riemergere con unbianco e lasciarlo su una panchina all’esterno, successivamente ritirato dalla Barini. Lescano è accusato di aver fornito la droga alla Barini e rischia fino a vent’anni di carcere, mentre l’ex prostituta è tuttora sotto processo alla Federal Court di