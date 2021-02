Rosario Giannattasio, la passione per la pizza è un “soffio” che arriva dall'infanzia

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 15:06

I

Rosario Giannattasio. Fonte: Facebook





E qui, in Veneto, nasce la tua pizzeria Acqua & Farina?

, finalista deldi Italia a Tavola –dell'enogastronomia e dell'accoglienza - Sezione Pizzaioli ( per votare clicca qui ), reinterpreta lanella sua pizzeria, con il suo speciale impasto “Soffio di Grano”, ad alta idratazione e lunga lievitazione.L'amore per la pizza nasce fin da bambino nella mia città. Avevo dieci anni e mi ritrovavo spesso a giocare in strada con amici. Alcuni di loro, più grandi, partecipavano a tornei die così iniziai a esercitarmi con loro nel. Poi, a quattordici anni mi trasferii ae iniziai a lavorare in una. Qui nasce il vero amore per il mestiere di pizzaiolo.Più che una pizzeria, Acqua & Farina è per me undi, dove sono riuscito a realizzare il mio impastoutilizzando farine di tipo 1 con un'idratazione all'85%, dove la caratteristica principale è la leggerezza.Ho seguiti diversi corsi diper capire idell’impasto, ma fondamentali sono stati per me i consigli di, un professionista del settore di rara preparazione.Più che un segreto ci vuole tantae non considerarsi mai arrivati.Io vivo per la pizza. Non saprei quale sarebbe stato il mio mestiere se non avessi fatto il

La pizza che più si addice al tuo carattere?

La Margherita. Una pizza semplice ma completa.



Passione e tecnica binomio vincente per una pizza d'autore?

Sicuramente. La tecnica è indispensabile per realizzare un ottimo prodotto, mentre la passione ti spinge a ricercare e studiare nuovi orizzonti per l’arte bianca.



La pizza che va per la maggiore nella tua pizzeria?

Nel nostro menu, distinto tra poche proposte classiche, calzoni e abbinamenti innovativi, la pizza che al momento va per la maggiore è “Crudo ma non nudo”, a base di mozzarella di bufala di Acropoli del Caseificio Polito, pomodorini confit e dopo la cottura prosciutto crudo di Langhirano, provolone semi piccante e pesto di pistacchi di Bronte.



Oggi, oltre che pizzaiolo sei anche imprenditore dell’arte bianca?

Abbiamo aperto due nuovi locali, a Vicenza la paninoteca Arrogante, un nome nato in contrapposizione al mio umile carattere, mentre a Creazzo, sempre nel vicentino, abbiamo aperto Crunch, un pizzeria in teglia il cui nome ricorda la fragranza di un impasto dalla lunga lievitazione e il rumore del suo croccante morso.



Uno slogan per farti votare a il personaggio dell'anno?

Come scrisse un giornalista tempo fa: Rosario è il punto d’incontro tra Nord e Sud. Votate da Nord a Sud Rosario Giannattasio!