Fabio Silva: «Il futuro è un’incognita». Punta su e-commerce e delivery

Delivery? Difficile adattarsi

Accoglienza ferma, gira solo l'Autodromo

Da sinistra, il direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, e lo chef Fabio Silva

«Nel tempo libero ni sono dato alla panificazione»

Vaccino: prima la brigata, poi gli ospiti

Ristorante Derby Grill, Monza

Chi è Fabio Silva

rrivato a soli 18 anni aldell'Hotel de la Ville di Monza,si è fatto strada nel mondo della ristorazione puntando su ricerca, attenzione alle nuove tendenze e creatività. Ingredienti di unache ritornano centrali in un momento di estrema difficoltà del settore dell'accoglienza, ormai piegata da oltre un anno di restrizioni causa Covid.Ma quali sono state lepratiche a questa situazione? «Come la maggior parte dei colleghi, abbiamo organizzato l’impresa ristorativa per sostenere il servizio. In questo modo abbiamo voluto dare un messaggio forte ai nostri clienti: anche se non possiamo accogliervi in sala, siamo comunque attivi e lavoriamo per voi», ha risposto Silva. Uno sforzo che, tuttavia, non sembra aver pagato in termini economici: «Il delivery non ci fa guadagnare direttamente ma ci permette in ogni caso di presidiare il. Con tutte le difficoltà che ne derivano. Per noi che facciamo fine dining, l’non è stato semplice sia a livello organizzativo, con l’utilizzo dei nostri camerieri nelle vesti di rider, sia di idea di ristorazione che vogliamo proporre. Per questo ci siamo appoggiati al menu delpiuttosto che a quello del ristorante. Qui avevamo già attivo il servizio del pranzo che poi è stato traghettato, con qualche integrazione, anche online. In generale, si tratta di una proposta pensata per la clientela italiana ma contaminata dalla riscoperta del territorio e dalle mienapoletane», ha aggiunto lo chef durante la presentazione della Guida 2021 di, di cui Silva è consigliere.Diverso il discorso per quanto riguarda l'attività alberghiera dell': «Nell'ultimo anno abbiamo vissuto degli alti e bassi con dei picchi didovuti essenzialmente alla nostra vicinanza all’, dove alcuni eventi hanno mantenuto la loro regolarità nonostante la pandemia. Questo ci ha permesso di avere una certezza nel mezzo di un anno davvero impensabile dal momento che, a calendario, potevamo contare su un numero di presenze garantite che, anche a fronte di prezzi più bassi, ci hanno permesso di sostenere la macchina dell’, a partire dagli addetti che così potevano lavorare», ha raccontato Silva.Purtroppo, stante l'attuale situazione dei contagi e le limitazioni che arrivano quantomeno fino a, il periodo è davvero duro: «Comee ristoratori non ci sentiamo sostenuti, ma questo non ci scoraggia. Anzi, stiamo già lavorando per migliorare la nostra offerta in vista della prossima apertura e rivolgerci a nuovi canali di vendita, come l’. La speranza di ricominciare è forte, ma abbiamo imparato che ilè un’incognita». Ma questo non impedisce ai professionisti di tenersi al passo con i tempi: «Il tempo libero che ho scoperto di avere dal primo lockdown ad oggi l’ho sfruttato pere per tenere alto l’umore e la voglia di fare della brigata in cucina. Dopo un anno in queste condizioni, infatti, il morale non è alle stelle. Personalmente, poi, ho dedicato tempo alla, settore in cui mi mancava un po’ di competenza».Insomma, manca solo il semaforo verde per partire. Potrebbe essere il vaccino ? «Se penso al mondo dell’accoglienza, non posso non soffermarmi sulle numerose occasioni di, di relazione che questa attività comporta. Se gli operatori fossero vaccinati non v’è dubbio che ipotrebbero sentirsi più garantiti. Inversamente, per una struttura ricettiva, sarebbe più difficile monitorare e verificare l’avvenuta vaccinazione del cliente. In questo caso, meglio insistere sul rispetto deie delle regole che già ci sono imposte e che ormai sono state introiettate da tutti noi: dal distanziamento dei tavoli alla mascherina per i camerieri, passando per le attività di pulizia e sanificazione», ha concluso Silva.Fabio Silva è napoletano classe 1978. Si è diplomato all’Cavalcanti di Napoli. Sono molte le sue esperienze in tutte le partite della cucina, dal garde-manger, a responsabile dei primi e dei secondi, fino alla pasticceria.Appena diciottenne arriva al Derby Grill dell’Hotel de la Ville di Monza. Dopo qualche tempo comincia a sentirsi a suo agio. Molto lontano dalla solita cucina d’. Lascia spazio alla creatività, alla ricerca, lancia sempre un’occhiata attenta ai nuovi trend del momento, in un perenneprofessionale. Silva rifà i menu senza stravolgerli. Rimangono i piatti di ispirazione tradizionale lombarda che vengono alleggeriti e ridimensionati anche nel celebre rapportoSilva propone anche ricette della cucinache portano un po’ di sole nei piatti. Meticolosa è l’attenzione al territorio e alla stagionalità, proposta anche nel brunch della domenica.Per maggiori informazioni: www.derbygrill.it