L'impegno dei cuochi Euro-Toques. La Guida per la ripresa dei ristoranti

La Guida si può sfogliare e acquistare CLICCANDO SU QUESTO LINK

Enrico Derflingher, Filippo Sinisgalli, Alberto Lupini, Fabio Silva e Gianni Tarabini

L'edizione 2021, non solo una guida ma anche un simbolo

L'edizione 2021 della Guida Euro-Toques Italia

Fabio Silva, Enrico Derflingher, Alberto Lupini, Filippo Sinisgalli e Gianni Tarabini

Una guida, una filosofia, 321 professionisti

Alberto Lupini ed Enrico Derflingher

Le difficoltà della pandemia, la resilienza di Euro-Toques

Fabio Silva, consigliere





Alberto Lupini e Fabio Silva





Gianni Tarabini, consigliere





Alberto Lupini e Gianni Tarabini





Filippo Sinisgalli, segretario generale





Alberto Lupini e Filippo Sinisgalli





Maurizio Urso, vicepresidente





Maurizio Urso





Non solo una guida, ma anche un simbolo a rappresentare la volontà di andare avanti

I numeri e le caratteristiche della Guida Euro-Toques Italia 2021

Per sfogliare e acquistare la Guida basta cliccare sul seguente link: italiaatavola-servizi.net/guida-euro-toques

Tante le iniziative di Euro-Toques a favore del settore

onostante leabbiano di fatto bloccato persone, famiglie, attività, grandi aziende e intere regioni, esistono cose che non possono essere "bloccate": si tratta dei. Gli stessi valori che contraddistinguono realtà come l'associazione di cuochi, che continua il suo percorso di "" oltre la crisi e che, dopo le tante attività messe in campo in questo "anno pandemico" per dare supporto al settore, torna protagonista dell'con la nuova edizione della propria guida: la, realizzata da Italia a TavolaDel valore di questa guida in, ha parlato ildi Euro-Toques Italia, che finalmente, dopo più di un anno, si è ritrovato in presenza. Lo ha sottolineato, presidente della delegazione italiana e co-presidente dell'associazione europea. E in questo periodo difficile, un incontro reale e un libro stampato, destinato ad essere consegnato ai clienti dei ristoranti, possono fare la differenza e rappresentare un messaggio positivo per tutti.«Credo che la scelta di fare una guida "fisica" e non solo digitale come ci si sarebbe potuto aspettare in questo periodo di chiusure - ha detto il direttore di Italia a Tavola e della guida,sia importante proprio perché rappresenta, racchiusi in un libro reale, da toccare con mano, non solo tutti i soci di Euro-Toques, ma più ampiamente la ristorazione, la cucina italiana tutta . Questo libro è un segnale che Euro-Toques lancia: la, nonostante tutto. E su questo c'è il pieno appoggio di Italia a Tavola».L'edizione 2021 della Guida Euro-Toques riassume, attraverso la vita, il mestiere e l'esperienza dei suoi associati, i valori della stessa associazione: la ricerca della; la scelta - giorno dopo giorno - di utilizzare in cucina solodi eccellenza; la volontà di proporre una cucina che siaprima di tutto, del, dellaQuesta filosofia ai fornelli è protagonista delle pagine dedicate ai 321 cuochi che compaiono in guida, anche se l'associazione ne conta di più: «- ha spiegato Enrico Derflingher - cuochi, colleghi e amici che non hanno voluto essere per ora menzionati sulla Guida, avendo perso il proprio posto di lavoro, trovandosi in una fase dia cui questa pandemia ci ha inevitabilmente messo davanti».Numeri che, comunque, dimostrano la costante crescita degli associati Euro-Toques: «Siamoquest'anno - ha detto Derflingher - non siamo mai stati così tanti. Avremo anche a breve un nuovo consiglio direttivo , sia italiano che internazionale; le elezioni dovevano essere fatte l'anno scorso, ma sono state rimandate a causa del Covid-19».Unache non solo ha frenato il rinnovo dei vertici Euro-Toques e costretto alcuni associati a preferire il rinvio della propria presenza in Guida, ma che ha messo in difficoltà diverse realtà ristorative e dell', anche solide.Hanno dato voce alle difficoltà pratiche di questo periodo di emergenza i membri del consiglio direttivo Euro-Toques, di cui riportiamo di seguito gli interventi.Fabio Silva, chef del, ristorante gourmet interno all'a Monza, ha affermato: «Ci siamo reinventati. Con le chiusure obbligate abbiamo proposto ai nostri clienti sul territorio la nostra cucina tramite. Nonostante questo però la nostra realtà ha comunque sofferto: il Derby Grill fa parte di unache sta soffrendo, soprattutto perché la nostra clientela abituale è per lo più straniera».«Il futuro sarà una nuova sfida - conclude Silva - dopotutto non bisogna mai fermarsi, ma cercare di tirare fuori il meglio da ogni situazione, questo è il nostro motto. Non diciamo che sarà facile, naturalmente: bisognerà rivedere l'essenza stessa della ristorazione, glidovranno essere ridimensionati, il ritorno alla normalità - quella pre-Covid - va studiato... Almeno due anni di lavoro saranno necessari».Condivide lo stesso pensiero il consigliere Euro-Toques e cuoco stella Michelin de, agriturismo a Mantello (So): «Continuiamo a riorganizzarci. Sappiamo che le dinamiche sono e per un po' saranno diverse da come ci eravamo abituati. La nostra idea è far approcciare la nostra clientela, nuova o abituale, alle cose semplici, ai».Il segretario generale Filippo Sinisgalli ha dovuto affrontare, con il suo, anche il blocco degli eventi all'estero, che per lui rappresentavano prima della pandemia una risorsa importante: «Sostanzialmente riproponiamo tutto quello che abbiamo sempre fatto, solo in una veste diversa, rinnovata. Abbiamo cercato di sfruttare i tempi morti per studiare, per migliorarci, per diversificare».Prosegue Sinisgalli: «Le persone ormai si sono abituate a non muoversi più. La vera sfida secondo me è offrire qualcosa che dia loro veramentee, quando si potrà, tornare a vivere. Le aziende non si possono rassegnare a questa, nata dagli obblighi imposti dalle istituzioni: devono continuare a investire in quello che è il principale settore italiano,e ristorazione».Anche Maurizio Urso, vicepresidente di Euro-Toques, che non ha potuto prendere parte all'incontro del direttivo in presenza, ha voluto condividere alcune riflessioni sulla ristorazione di oggi, di domani, ma anche di ieri: «Prima della pandemia la ristorazione aveva già dei problemi:, spesso anche sleale. Penso a coloro che servivano piatti pur non essendo ristoratori, ad esempio. Non era un bel momento. La pandemia ha portato via tanto a tanti: leper le varie attività si sono aggirate tra il 40% e il 70%. Bisognerà rimettersi in gioco: ci vorrà coraggio, buon senso ma anche e soprattutto un forte».«Tra le altre cose, dovremo confrontarci con il- ha spiegato Urso - una modalità per molti di noi impensabile. Ma oggi è quotidiana, e lo sarà anche domani, quando lo smart working diventerà parte integrante delle giornate di lavoro di molti».Sulla Guida Euro-Toques Italia 2021 sono presenti, 79 in più rispetto alla precedente edizione.. La regione più rappresentata è la, seguita da Sicilia (49), Toscana (28), Campania (22), Emilia Romagna (18) e Lazio (18).I soci di Euro-Toques sonoprima che ristoratori. Questa caratteristica distingue questa associazione dalla gran parte delle altre esistenti in Italia. Per questo motivo,, più che sul luogo di lavoro. Poiché si tratta di professionisti dell’alta cucina, per ciascuno sono comunque forniti l’indirizzo, recapiti telefonici e dei riferimenti sintetici sull’attività (con simboli che rappresentano le varie voci). Ciò vale per la gran parte dei cuochi che lavorano in un ristorante, come pure per gli “”. La Guida, non stila graduatorie e non fa promozione dei locali, ma valorizza semplicemente la professionalità dei soci.La Guida si rivolge ad un pubblico internazionale: tutti i testi sono inCome il suo direttivo, anche tutta Euro-Toques continua con la resilienza e il supporto ai singoli soci, dimostrato durante tutto il 2020. Grazie anche ad importanti iniziative: la campagna #MiPiegoMaNonMiSpezzo intorno alla gestione socio-economica della ristorazione durante la pandemia; l'iniziativa #SostieniLaRistorazione , organizzata per consentire a tutto il settore della ristorazione di rimanere in vita nonostante l'emergenza; l'hashtag #SiamoCinesi ad inizio crisi, per ricordare l'importanza dell'unità; l'iniziale adesione a #FareRete , movimento che aveva visto molte le associazioni unirsi per cercare di far sentire la propria voce; e ora la scelta convinta di aderire alla Fipe, così da contribuire a rafforzare il sindacato più importante del comparto, nonché unica casa che concretamente può rappresentare con forza tutta la ristorazione italiana.Per informazioni: www.eurotoquesit.com