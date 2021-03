Erbe dimenticate... e ritrovate: la passione di Enrico Crippa

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 11:23

Ficoide con branzino

Piante dimenticate… e ritrovate

Attenta selezione degli ingredienti

l mio colore preferito è il, ne sono circondato e ne traggo ispirazione; da qui nasce la mia passione per il, il sogno realizzato di une la possibilità di sperimentare quotidianamentediversi einsoliti usando piante e fiori edibili, riscoprendo erbe lontane e a volte dimenticate, un viaggio nella botanica e spesso nella storia». Inizia così il racconto di, tre stellealdi Alba (Cn) del piatto, un viaggio dai sapori marini, in un percorso generoso di suggestioni.Questo piatto è caratterizzato da elementi semplici e accuratamente selezionati. La(Mesembryanthemum crystallinum) si presenta comecompleto grazie al suo. È una pianta succulenta e frondosa, originaria del Sudafrica, che raggiunge la sua pienezza nei mesi più miti; la sua particolarità risiede nella presenza di piccole vescicole trasparenti contenenti acqua che donano al suo aspetto una patina brinata (a cui si deve il nome di ficoide glaciale).Lehanno unallo stesso tempo, un sapore che trova il suo giusto completamento nel pesce. Per l’insalata vengono scelte le cime più carnose della pianta, più ricche di acqua e con una consistenza croccante, condite con una salsa di scorze di limone fermentate al sale e pepe nero macinato.Iloppure l'orata vanno bene per questo piatto, lavorati come un, insaporiti con un’emulsione a base di pepe verde. Il viaggio di mare è completato da un estratto dalle foglie più grandi della ficoide, con sale e succo di limone per esaltarne il gusto unico di sale e note acide.La cucina dello chef Crippa rivela in questo piatto le sue note peculiari: cura nella selezione degli ingredienti e materie prime, osservazione delle caratteristiche della materia prima, sensibilità per ipuri,nel calibrare gli ingredienti per rivelare una complessiva armonia di elementi, e infine passione rigorosa nell’esecuzione di piatti mai scontati.