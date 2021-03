Tarabini tra menu freschi e chiusure: «Per noi impossibile programmare»

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 12:05

Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola) e Gianni Tarabini

Cucina chiusa da un anno

Prodotti stagionali, una difficoltà in più

La nuova Guida 2021 si può sfogliare e acquistare CLICCANDO SU QUESTO LINK

Impossibile avviare il delivery

La Presèf

Chi è Gianni Tarabini

er tutti ic’è tanta rabbia, tristezza e rammarico per questo lungo periodo di fermo. Ma, senza fare classifiche, per qualcuno è un po’ più dura. È più dura, immaginiamo, per quei cuochi che lavorano inimmersi nella natura, lontani dal traffico delle grandi città, che nel piatto mettono le primizie del territorio e che dal territorio prelevano le persone da inserire nello staff perché come conoscono loro profumi, sapori, usi e costumi nessun altro. È il caso di, cuoco del ristorantedi Mantello (So), una stella Michelin all’interno dell’La cucina del suo locale è chiusa dadell’anno scorso e ora, che la bella stagione sta arrivando e per un luogo bucolico come La Fiorida potrebbe essere l’inizio dei grossi lavori, non resta invece che continuare a, sperando di raccogliere e buttare in padella al più presto. «Con questa proroga delle chiusure fino a fine- ha detto in occasione della presentazione della Guida Euro-Toques 2021 - non possiamo prevedere come e quando. Al momento stiamo preparando gli orti con le materie prime di questa stagione, ma non sapremo se potremo utilizzarle, dipende da quando si riaprirà».Un problema in più visto che i suoi menu sono composti da piatti che rispettano rigorosamente stagione e territorio . «Stiamo ragionando su dinamiche diverse per l’era- ha proseguito - ma continuando a puntare sulla nostra terra e i prodotti che di offre. Solo, punteremo ancor di più sul riuscire a far apprezzare alla gente le piccole cose e a dar valore a tutto il capitale umano che lavora per un ristorante come il nostro».La voglia di far emozionare ancora i clienti è tanta, ma al momento. È chiusa anche lae la spa, le dieci camere a disposizione potrebbero restare aperte per decreto, ma non basterebbero a giustificare le spese di una riapertura considerando anche l’impossibilità di spostarsi per le persone.E il? «Dalle nostre parti non si può fare - afferma categorico - è una questione di numeri. Siamo in Valtellina, arriviamo ad un migliaio di abitanti considerando iche ci circondano, non potremmo permettercelo, conviene restare fermi. Il delivery lo si può fare in una città, da noi no. Stiamo lavorando sui, proponendoe continuando a tenere i legami con la nostra clientela: per una realtà come la nostra è essenziale ed è la cosa migliore che si può fare in questo momento».La sua conoscenza capillare deiè stata ereditata da una famiglia di ristoratori da ben quattro generazioni. L’orto dei nonni, il lavoro del papà e la suanell’apprendere lo hanno reso quel grandissimo conoscitore che è oggi, anche se lui ama definirsi “un artigiano del cibo”.Nel ristorante La Preséf ogni giorno Gianni Tarabini lancia a se stesso una: far sì che in ciascun piatto proposto si sentano gli orti, il fieno, il latte, la tradizione e la sua rivisitazione. Una prova che affronta con la complicità diautenticamente a chilometro zero, prodotte a pochi passi dalla sua cucina, nell’azienda agricola e agriturismo all’interno della quale si trova il ristorante, che oggi vanta laQuesta, schietta e precisa, anima Gianni da sempre: fin da quando la nonna lo mandò a Monza a imparare il mestiere nella cucina diIn un anno di apprendistato il giovane Tarabini cercò di carpire ogni segreto al grande chef e, una volta tornato nel ristorante di famiglia, istituì unbasato solo su materie prime fresche.