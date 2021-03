La cucina di Davide di Fabio, un modello per i giovani

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 07:30

Davide di Fabio

17 anni con Bottura

Passare il proprio bagaglio

Piatti simbolo della sua cucina

Dalla pandemia un momento per riflettere sulla cucina

Fondamentale la formazione dei giovani

, scuola di alta cucina con sede a San Benedetto del Tronto (Ap), ha recentemente ospitatodi, ristorante con tre stelleche nel 2018 è stato eletto come miglior ristorante al mondo. A partecipare alla Masterclass di Davide sono stati proprio glidi Accademia Chefs, i quali sono stati testimoni di un’imperdibile lezione sullaDavide di Fabio, metà abruzzese metà lombardo, sin da bambino aveva laper la cucina e, dopo aver frequentato la scuola alberghiera, ha iniziato a lavorare nella cucina di Massimo Bottura. Classe 1985, oggi Davide ha maturato 17 anni presso l’ Osteria Francescana , il ristorante tristellato dove Davide è sous chef.Grazie al suo bagaglio di, Davide ha insegnato agli studenti di Accademia Chefs la tecnica e la metodologia della sua cucina, una combo tra. Una lezione pratica e al tempo stesso innovativa che ha coinvolto attivamente gli allievi nell’acquisizione di concetti, tecniche, modelli e strumenti operativi.E, infatti, la magia di maestri come Davide, e di tutti gli allievi dell’Accademia che sognano di diventare tali, è quella di essere in grado di affrontare gli elementi che la terra offre e trasformarli nelle emozioni leggere e volatili di chi assaggia le loroDurante laDavide ha voluto raccontare sé stesso attraverso quattroche fanno parte dell’identità culinaria dei luoghi dove è nato, cresciuto e dove ha studiato. Dal, simbolo di Milano dove è nato, aldove è cresciuto; dalle, dove ha iniziato la sua carriera da cuoco, aidove lavora ormai da tanti anni. Tutte ricette che raccontano i luoghi e l’identità di Davide e che fanno parte della sua arte culinaria.Il momento storico con la sua pandemia ha inevitabilmente rallentato la vita degli chef, ma contemporaneamente ha dato il tempo di riflettere sul futuro della gastronomia e della cucina. A questo proposito Davide di Fabio afferma «chi lavora inha recuperato il tempo per pensare, progettaree nuove strade da percorrere. Si è fermata l’economia, ma sono sicuro che da una cosa brutta si possa trarre qualcosa di».Ad Accademia Chefs è stata una giornata intensa ma allo stesso tempo altamente formativa. Infatti, Accademia Chefs è una scuola di Alta Cucina con sede a San Benedetto del Tronto (Ap) che si occupa della formazione deidellae il loro inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, i corsi di Accademia Chefs () rilasciano attestato di qualifica professionale riconosciuti per poter lavorare in Italia e all’estero.