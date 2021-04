Il futuro di Giancarlo Perbellini? Dopo la Locanda a Garda, nuove aperture

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 11:20

Giancarlo Perbellini Fonte: giancarloperbellini.com

Una galassia di locali

Chef e imprenditore attento ai giovani

ato a Bovolone (Vr) nel 1964,e della pasticceria. Da bambino,: insieme a lui trascorre numerose ore in laboratorio, apprendendo i segreti di questa arte sapiente., nei ristoranti più rappresentativi dell’alta cucina francese: da Taillevent e L’Ambroisie a Parigi sotto la guida dello chef Bernard Pacaud, a La Terrasse di Juan Le Pins.Con un bagaglio rinnovato e ricco di esperienze,Il locale conquista. Il 2014 è l’anno della svolta. Giancarlo Perbellini decide di concludere il percorso a Isola Rizza e inaugura un nuovo capitolo della sua storia professionale con l’apertura, nel cuore di Verona, del ristorante Casa Perbellini, dove nel 2015, conquista due stelle Michelin ed è nominato “Novità dell’anno” dalla Guida dei Ristoranti d’Italia de L’Espresso.Nel 2018, la Guida Michelin incorona “Casa Perbellini” il ristorante italiano con il miglior servizio di sala. Nel 2020, Giancarlo Perbellini ha annunciatosulla spiaggia di Bovo Marina, a Montallegro (Ag), e l’ultima di pochi giorni fa, la Locanda Perbellini-Ai Beati a Garda (VR) sul Lago di Garda.. Sono nove i locali diversificati che compongono la sua galassia della ristorazione e che lo chef gestisce in parte da solo e in parte con soci di fiducia, molti dei quali hanno precedentemente lavorato con lui: il ristorante stellato Casa Perbellini, la pizzeria Du de Cope, la Locanda 4 Cuochi, il ristorante di pesce Al Capitan della Cittadella, il Tapasotto, la pasticceria XDolce Locanda e il gastro bistrot Giancarlo Perbellini Pop Up, a Verona; la Locanda Perbellini a Milano, la Locanda Perbellini al Mare in Sicilia, sulla spiaggia di Bovo Marina, in provincia di Agrigento e la Locanda Perbellini-Ai Beati a Garda.Sognatore, positivo, esploratorePenso che abbiano poco in comune l'una con l'altra., specialmente nel metodo lavorativo e nelle grammature, e servono criteri precisi rispetto ai quali non ci sono margini di libertà.. Direi che la pasticceria d'asporto e la cucina sono due mestieri all'opposto. L'asporto di dolci richiede preparazione e competenze particolari anche in relazione alla conservazione degli alimenti, mentre al ristorante tutto viene creato per il consumo in sala. In tal senso, trovo ci sia maggiore affinità tra la cucina e la pasticceria da ristorante, perché in quel contesto i dessert vengono realizzati per essere degustati sul momento.Ritengo sia fondamentale.: abbiamo imparato a conoscere cosa succede a un alimento e come si compone. In questo caso mi piace ricordare quanto diceva Gualtiero Marchesi e cioè che "il cuoco fa chimica intuitiva, la cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte". Ma l'aggiornamento è fatto anche attraverso i ragazzi della brigata. Con i più giovani c'è sempre uno scambio di conoscenze che arricchisce. È davvero un arricchimento reciproco. E poi devo dire che la mia fortuna è stata anche quella di fare consulenza ad alcuni grandi brand dell'industria alimentare. Ancora adesso quando ho dubbi o voglio scoprire qualcosa di nuovo mi rivolgo ai loro centri di ricerca. Di recente, ad esempio, ho approfondito l'uso degli amidi pregelificati e di alcune alghe. Tutta questa innovazione scientifica ha portato a una consistente riduzione dei grassi in cucina: in 40 anni possiamo dire che il loro utilizzo si è decimato. Ed è un aspetto che ho introdotto anche nella mia cucina e nella mia pasticceria, dove punto molto sulla leggerezza, sia in termini di grassi che di zuccheri., dal commis al sous chef. Un percorso davvero lungo. Non mi stancherò mai di dire che la tv negli ultimi decenni ha dato una visione distorta, fuorviante di questo mestiere, semplificando molto, troppo. Molti programmi l'hanno fatto passare come un lavoro normale e invece è un lavoro di grandi sacrifici che richiede tantissima preparazione ed esperienza sul campo con molta umiltà. Deve proprio piacere perché investe la quasi totalità delle giornate.Penso che oggi chi vuole fare il cuoco deve innanzitutto darsi tempo e capire che le basi sono il suo bagaglio essenziale. Per affinarle e padroneggiarle al meglio è fondamentale fare esperienza sia in ristoranti semplici sia importanti. Ed è altrettanto importante fare un passaggio in qualche grande brigata per consolidare la propria formazione. A uno chef invece consiglio di credere fortemente in ciò che fa senza lasciarsi condizionare dai fattori esterni, specie quando si vuole crescere. E avere lucidità in ciò che si vuole esprimere., è il mio vero mestiere. Sono ancora io a cucinare ogni giorno a "Casa Perbellini" e non potrebbe essere diversamente. Questo è ciò che faccio e ciò che sono. L'attività imprenditoriale è un secondo lavoro, una passione.. Questo progetto fa parte di un'evoluzione nel gruppo dei miei locali che pian piano si sta ingrandendo, e prevediamo nuove aperture nei prossimi anni. Ad affiancarmi nell'attività a Garda ci sarà Marco Cicchelli, mio ex collaboratore che si occuperà della gestione del ristorante, mentre a guidare la brigata di cucina sarà il giovane chef Michele Bosco, anche lui mio ex collaboratore. Il format è lo stesso delle mie Locande di Verona, Milano e Sicilia, dove proponiamo piatti della cucina regionale italiana rivisitati in chiave contemporanea, secondo la nostra visione. In questo caso, oltre ad alcuni must, introdurremo anche alcune proposte dedicate alla territorialità del Lago di Garda.