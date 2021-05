La ricetta del pluristellato Enrico Bartolini: non smettere mai di imparare

Primo Piano del 25 maggio 2021 | 10:30

lasse 1979, originario di Castelmartini, in Toscana,è l’unico chef italiano ad aver conquistato, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’ interno del, Museo delle Culture di Milano. Il suo è un percorso personale, professionale ed imprenditoriale in costante crescita nel mondo dell’altaL’, la, la, l’e soprattutto lae l’per il proprio lavoro hanno portato Enrico a distinguersi dapprima all’estero, nelle cucine die di Mark Page a, quindi in Italia sotto la guida die nella gestione del ristorante le Robinie in Oltrepò Pavese, dove a 29 anni, conquista la sua prima Stella Michelin.Una mente in continua evoluzione che anche negli ultimi giorni ha prodotto qualcosa, un nuovo progetto gastronomico che sta per essere presentato, il settimo sul territorio nazionale e il secondo nel capoluogo meneghino. Enrico Bartolini ha scelto due nomi fortemente evocativi e ne ha affidato le cure allo chef Franco Aliberti , ristorante gourmet,, Osteria Contemporanea e Urban Garden Bar, si trovano al piano terreno del nuovissimo, tra via De Cristoforis e via Rosales, nel moderno distretto Porta Nuova - Garibaldi - Corso Como.In una lunga “stecca” che si sviluppa per ben 100 metri in lunghezza parallelamente a via Rosales e affacciata su un’di 1.000 metri quadrati, Anima e Vertigo declinano in due, etica e sostenibile di Aliberti, che Bartolini ha voluto nel suo team come resident chef per questa nuova avventura milanese.e in una zona straordinaria e vivace, insieme a Franco Aliberti - spiega Bartolini - che è la mente del menu e porterà la sua visione sostenibile in una città che è molto attenta a questo tema, ma anche alla qualità dei servizi e al lusso».Una novità che rappresenta una nuova tessera di un mosaico costruito nel tempo ...Le scarpe, mio papà aveva una fabbrica e avrei voluto continuare il suo mestiere, ma c’era crisi e ho cambiato passione su indicazione dei miei genitori.Non esiste. Ogni ingrediente viene discusso come ognuna delle nostre reazioni.Mi applico, condivido tutto e cerco di anticipare il desiderio dei clienti.Piacevolezza.Se ben fatto permette di condurre un’attività con maggior successo Nel palato, nelle esperienze fatte e in quelle che farò.Sono due mestieri diversi, alcuni colleghi fanno bene entrambi.Non si può smettere. Basta parlare con un cliente appassionato e qualche spunto già si presenta.Decidere quali sono le basi di stabilità e cultura che possano determinare un pensiero, una scuola, un’identità prima di ogni altro desiderio.Starei con i miei figli e viaggerei in luoghi nuovi.