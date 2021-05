Vito Mollica lascia il Four Seasons. Nel 2008 portò a Firenze una stella

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 16:34

V

Vito Mollica

La storia di Mollica

Le parole di Mollica

ito Mollica è il secondonel giro di pochi giorni ad, quello del. Sì, perchè il primo è stato Andrea Aprea il quale ha lasciato i fornelli del per dedicarsi al sogno di aprire un ristorante tutto suo. Una scelta di coraggio quella di entrambi in un periodo di tale incertezza che però, a quanto pare, è servito come molla. Di difficile lettura la contestualità delle decisioni visto che Aprea punta ad un ristorante tutto suo mentreandrà a lavorare per un gruppo italiano in crescita e sarà impegnato a Dubai come prima mansione della nuova esperienza.Ad annunciare l'addio di Mollica al Four Seasons è stato ilche ha riunito lo staff a Palazzo della Gherardesca e comunicato che a fine luglio non sarà più lo chef a guidare le cucine dell’hotel di Borgo Pinti.dopo aver aperto il Four Seasons dinel 2008. Il progetto dell’allora gruppo Fingen partì nel 2001, ma l’apertura ufficiale arrivò solo sette anni più tardi. Fu, il grande direttore della struttura, a chiamare lo chef a Firenze. Vito era già entrato nell’orbita Four Seasons da quando aveva 29 anni diventando il più giovane chef della compagnia. A Firenze il suo è stato un cammino epico costellato di riconoscimenti:per la Guida de L’Espresso con gli ormai celebri cavatelli cacio, pepe e gamberi.senza riuscire mai nell'intento di arrivare alla seconda.- ha detto lo chef al Corriere - noi riceviamo sempre molte proposte. Una di queste offerte mi ha fatto riflettere sul mio futuro. Ho pensato che preferisco confrontarmi con paura e coraggio adesso anziché con il rimorso tra qualche anno».Lo chef di origini lucane ma cresciuto in Lombardia, ricorda un episodio della sua carriera. «, uno chef greco a Londra che aveva conquistato le tre stelle a 61 anni. Ecco penso che a, per avere una visione che tra quattro o cinque anni potresti non trovare più senza nuovi stimoli». Vito Mollica, o don Vito come lo chiama Giorgio Pinchiorri per sottolineare la sua signorilità, andrà a lavorare per un gruppo italiano con ambizione di crescita.. Ma non lascerà Firenze, dove ha deciso di vivere con la sua famiglia.