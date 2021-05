Andrea Aprea lascia il Vun del Park Hyatt Milano: «Aprirò un mio ristorante»

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 09:22

Andrea Aprea. Fonte Vun Park Hyatt Milano

L’annuncio su social

Le due stelle Michelin

Una cucina che guarda al futuro non dimenticando le origini

nfondo è il sogno di tutti i cuochi, indipendentemente da stelle o locali in cui si lavora:, in cui essere completamente se stessi. Un sogno anche per, quella che è diventata un po’ la sua famiglia.L’annuncio sui social: «Non è mai facile prendere decisioni, ma questa l’ho presa con molta riflessione… soprattutto in un momento storico come questo, ma, vi informo che lascio la gestione delle cucine del Park Hyatt Milano e del Vun, ora mi aspetta un nuovo percorso, vi terrò informati sull’evoluzione. Vorrei ringraziare tutta la famiglia Park Hyatt Milano per questi 10 anni meravigliosi insieme».Classe 1977, origini napoletane e trascorsi cosmopoliti, Andrea Aprea è arrivato al Vun nel 2011, ottenendo laAl Vun, che in milanese significa “uno”, Aprea. I suoi piatti si pongono in, lasciandoci la libertà di trovare in alcuni la prevalenza dell’una sull’altra o, a volte, fondendole sapientemente in un’unica esperienza. «La mia cucina contemporanea guarda al futuro senza mai dimenticare le sue origini», ha sempre spiegato lo chef.Un futuro che lo chef oggi ha ben in mente.