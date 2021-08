A tavola sulla spiaggia, lo scolapasta d'oro a una Parmigiana di gamberi

"A tavola sulla spiaggia" è una festa per celebrare il rito del pranzo in spiaggia e l’amicizia! Fin da quando “vestivamo alla marinara” a Forte dei Marmi era consuetudine preparare a casa il pranzo da consumarsi poi sotto la tenda per vivere in famiglia e con gli amici quel momento gustoso e socializzante in una sorta di pic nic "on the beach". Era il 1993 quando un giovane Carlo Conti presentò la prima edizione di "A tavola sulla spiaggia" ideata e organizzata da Gianni Mercatali, uno dei più grandi personaggi della comunicazione, che ebbe l’intuizione di trasformare i ricordi di un periodo felice e di una amicizia profonda - quella che lo legava a Ugo Tognazzi - in una sfida di cucina aperta non solo ai personaggi del mondo dello spettacolo.

Le vincitrici dello scolapasta d'oro - foto: Il Forchettiere

Gianni Mercatali e Ugo Tognazzi

Ironia, gusto per il bello della vita e amore per la vita, da viverne ogni attimo con gioia, sono state le basi della loro lunga e profonda amicizia. Quando nel 1985 Tognazzi girava a Montecatini "Amici III", ed era solito essere ospite, durante le pause, di Gianni Mercatali, mangiavano insieme al Bagno Silvio. E li nacquero le prime gare spontanee di cucina. Da quel lontano 1993 la manifestazione è uno dei momenti più piacevoli dell’estate in Versilia.

La manifestazione alla Capannina di Forte dei Marmi

Con la regia attenta ed affettuosa di Gianni Mercatali (che per mesi organizza sotto ogni punto di vista un evento che sembra semplice, ma che in realtà non lo è) anche quest’anno non poteva mancare la sfida tradizionale con il buon mangiare ed il buon bere, anticipata di un mese rispetto alla consueta data di fine agosto per augurare vacanze spensierate a tutti!

Come l'anno scorso la sfida all’ultimo mestolo sulle “sabbie nobili” di Forte dei Marmi si è svolta nella storica e mitica Capannina di Franceschi, “a porte chiuse”, senza il coinvolgimento del pubblico per chiari motivi di sicurezza sanitaria. «Già l’anno scorso furono sospese le Olimpiadi e gli Europei di calcio - ha detto Gianni Mercatali - ma riuscimmo a non interrompere A tavola sulla spiaggia. Agli otto piatti in concorso sono stati abbinati altrettanti vini: dalla Toscana Tenuta Carobbio, Donne Fittipaldi a Bolgheri, Bibi Graetz, Cecchi; dall’Umbria Arnaldo Caprai; dal Lazio La Tognazza e dalla Francia Champagne PerrierJouët.

I vincitori

Questo “goloso” show ha proclamato così il “Piatto Forte” 2021 dedicato a Forte dei Marmi, la cui amministrazione comunale anche quest’anno ha rinnovato il patrocinio. Lo “scolapasta d’oro”, realizzato da Petruzzi & Branca di Brescia, che è il simbolo della vittoria di questo originale talent mondano-gastronomico, è stato conquistato da una Parmigiana di gamberi abbinata a Cuvée Secrète di Arnaldo Caprai.

La Giuria stampa ha assegnato il Premio Parmigiano Reggiano ad una Torta pasqualina abbinata a La Mora Rosato di Cecchi. Il premio all’eleganza nella presentazione del piatto intestato a Rodo, la griffe italiana simbolo dell’eleganza artigianale nel mondo, è stato assegnato al Gelato della fattoria: Sorbetto di pomodoro e gelato di robiola servita in cialda salata abbinato al vino Tapioco dell’azienda La Tognazza a Velletri guidata dal bravo Gianmarco Tognazzi.

La Capannina di Forte dei Marmi - foto: Il Forchettiere

La giuria

Gli chef stellati presenti in giuria, presieduta da Gianfranco Vissani, hanno condiviso il serio impegno dei concorrenti, fra i quali c’era Luca Calvani, non solo celeberrimo attore apprezzato da Ozpetek ma anche grande appassionato di cucina e produttore di gin nella sua tenuta Le Gusciane in campagna a Camaiore.

Convivialità e solidarietà

Ricette sempre nuove, concorrenti colti e preparati e grandi chef stellati: una giuria attenta ed inflessibile, tutti felici di ritrovarsi di nuovo insieme! Anche quest’anno gli organizzatori hanno pregato tutti i loro partner di donare i loro prodotti al Banco Alimentare Versilia. Appuntamento all’anno prossimo, stessa spiaggia stesso mare, giusto per celebrare i 30 anni della manifestazione.