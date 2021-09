Qui Rovigno, Scarello subito in gol. Agli Amici conquista una stella Michelin

Agli Amici Rovigno, il ristorante in Istria firmato dalla famiglia Scarello viene premiato dalla prima stella Michelin della Guida dedicata alla Croazia, la cui edizione si è appena conclusa. Dall’apertura ufficiale del 22 giugno scorso sono passati meno di tre mesi e Agli Amici Rovigno ha già conquistato il mondo della gastronomia istriana, riuscendo a ottenere in pochissimo tempo l’ambito riconoscimento della Rossa. Tra le motivazioni della stella, il “non dare nulla per scontato e guardare sempre a nuove idee per esaltare al meglio i migliori ingredienti della regione”.

Emanuele e Michela Scarello

L'entusiasmo degli Scarello

«Sono due le cose che in questo momento vorrei sottolineare - commenta Michela Scarello, sala e anima de Agli Amici - e sono due espressioni di gratitudine, la prima è rivolta al nostro staff, per aver creduto così tanto nel progetto e per essersi messo a totale disposizione di esso: non dimentichiamo che i nostri ragazzi si sono tutti trasferiti con noi a Rovigno per seguire l’apertura. Il nostro team si è qui dimostrato determinato e caparbio nel voler raggiungere dei risultati qualitativi dopo un anno difficile, durante il quale abbiamo lavorato a singhiozzo. Un sentitissimo ringraziamento al Maistra Hospitality Group, per aver creduto in un progetto di gastronomia di alta qualità».



«Siamo felicissimi, ovviamente: abbiamo fatto subito gol!», scherza Emanuele Scarello, chef e patron con la sorella de Agli Amici, a Godia come a Rovigno. «Non dobbiamo dimenticare che questo è in ogni caso il risultato di una grandissima squadra, a partire da Lorenzo Lai, il nostro deputy chef su Rovigno, che ha fatto un lavoro mostruoso qui, gli ha dato carattere, anima, qualità, tutto… Siamo emozionatissimi, come non ci succedeva da 20 anni».

La storia del ristorante

Agli Amici Rovigno è nato grazie alla partnership stretta con il Maistra Hospitality Group, (che con Maistra Collection detiene ben 3 hotel a 5 stelle solo nella città di Rovigno), e sorge nello splendido spazio tra il Grand Park Hotel Rovinj e la Marina, che si affaccia con la sua scenografica terrazza direttamente sul mare.

Niente carta, ma 3 menu degustazione, ciascuno dei quali dedicato a una tappa del viaggio degli Amici, da Godia, all’Istria e, infine, a Rovigno. Questi i nomi dei menu, con cui Emanuele Scarello racconta il territorio di casa, il Friuli, l’Italia e la storia di Godia, il territorio istriano e i suoi migliori prodotti e, infine, la realtà di Rovigno.

A Rovigno, durante questi mesi, il team Agli Amici ha formato a 360° il personale locale, condividendo, giorno dopo giorno, con sala e cucina l’esperienza e la grande energia che contraddistingue la filosofia di Godia, la cultura della famiglia Scarello e il know how tecnico di Michela ed Emanuele. In modo da poter permettere, a fine settembre, di dare al ristorante istriano gli strumenti necessari per poter viaggiare da solo. Agli Amici, infatti, l’1 ottobre riapre anche in Italia, nella sua casa madre, a Godia.