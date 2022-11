Con Simone Contafio la stella della Stüa de Michil è tornata a brillare

La stella della Stüa de Michil è tornata a brillare. La Guida Michelin 2023 ha infatti riassegnato una stella al ristorante dell'Hotel La Perla di Corvara in Badia (Bz), che l'aveva persa lo scorso anno. Merito del lavoro dello chef Simone Cantafio, arrivato a settembre dello scorso anno, e della sua brigata che in sole due stagioni, una estiva e una invernale, sono riusciti a tornare nella Rossa.

Simone Cantafio

La Stüa de Michil, ristorante gourmet a Corvara

La Stüa de Michil è uno scrigno di legno incastonato nelle Dolomiti. Qui si conservano da oltre vent’anni oggetti e decori che hanno un pregio che va al di là di ogni etichetta. Così come si custodiscono i valori di una cultura ladina con il suo sguardo aperto al mondo intero.

E se parliamo di sguardo sul mondo è perché da un anno, con l’arrivo dello chef Simone Cantafio, in cucina si celebra ogni giorno l’incontro fra oriente e occidente attraverso idee che non escludono ma includono e piatti basati su ingredienti semplici che hanno a che fare con termini quali natura, stagioni, mondo vegetale, rispetto umano, sensibilità, armonia. Elementi alquanto zen, e non potrebbe essere altrimenti dopo la lunga parentesi dello chef nell’isola di Hokkaido in Giappone, a guidare il ristorante due stelle Michelin Toya della famiglia Bras. Adesso che è approdato in Stüa de Michil ecco il Sol Levante fra le Dolomiti.

La Stua de Michil a Corvara

In cucina la regola del contrasto

In cucina vige la regola del contrasto: caldo-freddo, acido-grasso, morbido-croccante. La scelta della materia è prima di tutto tattile, per capire al primo impatto come poterla esaltare. Poi c’è la preparazione, un momento che assomiglia alla coccola, a una premura affettuosa. Infine la cottura, che rappresenta la vera osmosi tra cuoco e materia. È tutta una questione di sensibilità, rispetto, equilibrio fra buono, bello e seducente.

In sala cortesia e cultura enologica trovano il giusto bilanciamento grazie al lavoro di Valentina Stani e di tutto lo staff: ed è così che fra le bottiglie e i gesti misurati ciò che si incontra è un mondo fatto di persone, intese anche come produttori, territorio, cultura e rispetto del luogo.

La cantina della Stüa de Michil

In cantina, ribattezzata Mahatma Wine, è possibile apprezzare l’anima del vino in tutto il suo candore. È un’anima che reca con sé memorie del passato e speranze nel futuro. Un’anima che si distende in mille sfumature. Un’anima custodita in oltre trentamila bottiglie provenienti da tutta Italia, Svizzera, Austria e ça va sans dire, dalla Francia e che è si può scoprire grazie alle degustazioni e visite organizzate da Silvio Galvan, head sommelier dell’Hotel La Perla.

Dal 2 dicembre la Stüa de Michil e l’Hotel La Perla di Corvara apriranno i battenti per accogliere gli ospiti gourmet, curiosi e amanti dello sci.

La Stüa de Michil

Str. Col Alt 105 - 39033 Corvara in Badia BZ

Tel 0471831000