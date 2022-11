Un menu firmato Euro-Toques per promuovere la cucina italiana

Sei mani d’oro per promuove la cucina italiana all’estero. È successo il 4 e il 5 novembre in Olanda, a Barendrecht, non distante da Rotterdam. Artefici di questa operazione gastronomico culturale tre associati Euro-Toques: Paolo Basile (ristorante Vena d’Oro, Barendrecht), Costantino Laudani (chef consultant di Catania) e Luigi Alioto (ristorante Grecale, Santa Teresa di Gallura, Ss). «È stato proprio Paolo Basile, che vive e lavora all’estero, a voler organizzare questo evento – spiega Luigi Alioto - Il Vena d’Oro è un locale di alta gamma ed è stato il luogo ideale per dimostrare ai commensali olandesi che la nostra cucina non è solo lasagne e bolognese. Grazie a un distributore foodservice locale, specializzato in prodotti di nicchia italiani, abbiamo allestito due serate proponendo un panorama completo della nostra cucina rivisitata e con un occhio di riguardo alle declinazioni sarde e siciliane. Il risultato? Un’ovazione e per noi il grande piacere di aver contribuito a divulgare il made in Italy gastronomico per quello che è in realtà, infrangendo il limite che viene imposto dai luoghi comuni e dalla non conoscenza. Il successo è stato di tale portata che ritorneremo non solo al Vena d’Oro, me replicheremo questa esperienza in altri Paesi europei».

Luigi Alioto, Paolo Basile e Costantino Laudani con alcuni collaboratori

Otto portate d'autore

I tre alfieri di Euro-Toques nel corso delle due serate hanno proposto un menu di otto portate, dall’amouse-bouche al dessert. Questi, nel dettaglio, i piatti. Amouse: Beccafico di cipolla con crema di aglio nero (Costantino Laudani). Antipasti: Scorcio di branzino marinato alla rapa rossa, su pavé ai tre pomodori e granita di fragole, lime e zenzero (Luigi Alioto), Cheesecake di manzo, croccante ai cereali, aria al tartufo, germogli di piselli (Paolo Basile).

Primi: Chicchi di riso Carnaroli Ferrari al pesto di broccoletti e basilico, crudo di gambero rosso di Mazzara e sbuffi di bottarga (Luigi Alioto), Raviolo scomposto con ripieno di faraona e ricotta su crema di scalogno e zucca con croccante di amaretti e salvia (Paolo Basile). Secondi: Pacchero di calamaro ripieno, paté di maialino, pistacchio e tartufo con vellutata di pomodoro stufato, porcini confit e Spalla di cinghiale al Marsala, tart tatin al sale di Trapani con latte di cipolla Giarratana vanigliato (Costantino Laudani). Dessert: Cannolo siciliano, crema e chips di fico d’India (cuochi in collaborazione).