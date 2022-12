“Un piatto senza confini” ... sardi, vince la squadra Menu Cuncordu

La squadra Menu Cuncordu, composta dai ristoranti Is Femminas, Trattoria Gennargentu, Antica Cagliari e La Cozzeria, ha vinto il contest culinario internazionale "Un piatto senza confini" in cui si sfidavano tre squadre di cuochi per 12 ristoranti del quartiere Marina di Cagliari (il contro storico). Protagonisti dei piatti dovevano essere almeno uno dei quattro ingredienti scelti a rappresentanza della filiera corta sarda: il carignano, lo zafferano, il formaggio e il carciofo spinoso. A giudicare e scegliere la squadra vincitrice è stata la giuria composta da Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e International, lo chef Sergio Mei, il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini, la velocista Dalia Kaddari e il giornalista Enrico Pilia. Un evento organizzato insieme ad Eurotoques che ha messo i campo i cuochi-capitani delle tre squadre: Gianni tarabini, Luigi Pomata, dell'omonimo ristorante di Cagliari, e Anuelo Serra, presidente dei cuochi italiani in Polonia.

La squadra vincitrice del contest enogastronomico "Un piatto senza confini"

È stato un verdetto sofferto perché la giuria ha considerato unanimemente valida la proposta culinaria di ogni cuoco in gara. In qualche modo hanno vinto tutti, perché tutti hanno interpretato col giusto spirito una competizione che di fatto ha avvicinato le esperienze, anziché acuirne la distanza. Ciò che accomunava tutti i partecipanti era la volontà di promuovere i prodotti del territorio e una città che oggi si pone ai primi posti nel centro sud per qualità della vita ed offerta turistica. Oltre alla parte tecnica, curata dalla giuria, c'è stato anche un premio per la migliore fotografia realizzata dai clienti dei locali. I menu in competizione sono stati infatti per 3 giorni e i consumatori hanno avuto modo di degustare ie vari piatti proposti e in qualche caso valutare anche le varianti che erano offerte dai ristoranti della stessa squadra. I 4 ristoranti di ogni squadra presentava infatti lo stesso menu di 4 portate (antipasto, primo, secondo e dessert).

Il menu della squadra Cuncurdu

Occasione per parlare del settore



È stata anche l’occasione per fare il punto su un settore, quello turistico-enogastronomico, in forte crescita. Cagliari ne gioca ormai un ruolo guida a livello regionale, anche se non mancano i limiti legati alla contiguità territoriale per troppi anni dimenticata dalle istituzioni. Le prospettive offerte da cibo come richiamo truistico si è parlòato in un covgeno sovoltosi all'Hotel Regina Margherita di Cagliari a cui sono intervenuti , fra gli altri, il vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius, i presidenti dei Centri commerciali naturali Calasetta Ccn Roberto Porseo, Welcome to Sant'Antioco Giovanni Esu e Centro commerciale Naturale Villasor Franco Onnis, i presidenti dei Gal Campidano Stefano Musanti e Gal Terras de Olia Gianbattista Ledda, il presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bortolotti, Alberto Lupini, Enrico Derglingher, Sergio Mey e Gianni Tarabini.

Show cooking e cena di gala

Durante la manifestazione, all’hotel Regina Margherita si è anche tenuto uno showcooking di Anna Saba, mastra pastaia specializzata nella realizzazione di "su filindeu" e di tutte le paste antiche della Sardegna, e unoa esibizione di e Adriano Cossu, plurimedagliato a livello internazionale nell'arte del "carving", l'intaglio degli alimenti per realizzare sculture (nel caso forme di pecorino).

Infine, a chiusura di "Un piatto senza confini" una cena di gala, che ha visto ai fornelli alcuni cuochi di Eurotoques: Enrico Derflingher, Anuelo Serra, Sergio Mei, Gianni Tarabini, Marcello Sanna, Stefano Mei, Luigi Pomata, Umberto Vezzoli e Fabio Serra.



Questo il menu della serata all'Hotel Regina Margherita:



• Maialetto con Alghe di Mare croccanti e Su Flindeu con crema di Zafferano e Gnocco di Seppia con croccante di Carciofo alla Giudia su Hummus di pomodoro allo Zafferano

• Il Giardino della Pace con Cuore di Tonno

Cuochi e organizzatori della cena di gala 1/8 I cuochi di Eurotoques impiattano 2/8 Maialetto con Alghe di Mare croccanti e Su Flindeu con crema di Zafferano e Gnocco di Seppia con croccante di Carciofo alla Giudia su Hummus di pomodoro allo Zafferano 3/8 Il Giardino della Pace con Cuore di Tonno 4/8 5/8 I Culurgiones e la Quaglia Tartufata 6/8 7/8 8/8 Previous Next



• Risotto Carnaroli Campo dell’Oste “Regina Vittoria”

• I Culurgiones e la Quaglia Tartufata

• Muggine arrosto al Profumo di Finocchietto e Erbette di Campo con Carciofo Spinoso e Aria di Vernaccia

• Stinco al Carignano con Schiacciatina di Carciofi e Patate con Croccante di Su Filindeu allo Zafferano

• Il Panettone al Profumo di Zafferano con Crema di Moscato e Tocchetti di Mandorle