La cucina di Marco Visciola stupisce a Identità Golose

Ce n’è di pensiero, e tanto, nella sua cucina. Il cuoco Euro-Toques Marco Visciola mette la testa, prime che le mani, nelle sue ricette. A Genova è l’armatore de Il Marin nel complesso di Eataly. Lo abbiamo incontrato a Milano presso l’Hub Identità Golose, dove per due sere ha fatto il pieno di ospiti.

Marco Visciola con la sua brigata a Milano

Inquietudine creativa

Con la sua brigata al completo, da cui non si separa mai, ha presentato alcuni piatti simbolo. La sua filosofia di cucina e – immaginiamo – di vita lo porta a un’inquietudine creativa. D’altronde è di Bogliasco (Ge) e vive in una città che è porto di mare, dove la contaminazione è ossigeno e dna. Ecco allora il Tortello ripieno di pesto genovese, giusto per comunicare la sua inclinazione a invertire le parti, a sparigliare le carte. Tendenza confermata dalla Riserva della Grotta. In due parole, norcineria di mare. Visciola fa maturare il pesce e lo porta verso nuovi sapori e consistenze. E mette nel piatto Lardo di seppia, Mortadella di tonno e totani, ‘Ndja di spada, Salame di bonitto, Prosciutto di ricciola.

Tortello ripieno di pesto genovese

Intrecci

Il mare sulla terra ferma, le due anime della Liguria. E viceversa, un’insalata di zucchine, barbabietole e carote celebra il Cappon Magro 2.0, una carezza per il palato. Il pesce è crudo. A seguire i Tubetti, cotti nella birra artigianale ligure Luppola con totani ed emulsione di teste di totani e la Coda di rospo sotto la sabbia, cotta in argilla, accompagnata da una crocchetta che ne assembla gli scarti.

Riserva della Grotta: i salumi di mare
Cappon Magro 2.0
Coda di rospo cotta in argilla sotto la sabbia
Save the sea: il pre dessert
Save the sea: il dessert

In difesa dell'ambiente

Una gastronomia circolare che con il dessert lancia il grido di allarme in difesa dell’ambiente e del mare, il suo polmone. La ricetta, “Save the sea” è una denuncia. In primo piano gli antagonisti, petrolio, plastica e polistirolo, interpretati da crema al nero di seppia, cioccolato e mirtillo, gelatina di gin a forma di bottiglia e meringa. Al termine di quello che è un predessert il piatto è una tavolozza di tracce scure. Messaggio percepito. Ma c’è sempre la speranza. Il dessert è inversamente proporzionale e rappresenta una medusa: crumble di tapioca, sorbetto ai lamponi, alga dulse e gelatina e limpida spirula. La medusa è in un mare pulito. Il lieto fine.



Il Marin

calata Cattaneo 15 – 16128 Genova

Tel 010 8699722