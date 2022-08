I cuochi di Euro-Toques a casa di Andrea Bocelli: 500 ospiti per far del bene

Stare insieme e fare del bene, magari davanti a una tavola imbandita. A volte basta poco per rendere una serata speciale. Lo sa Andrea Bocelli che anche quest'anno ha organizzato Celebrity Adventures-Notti Toscane, una serie di appuntamenti con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Andrea Bocelli Foundation, che promuove progetti educativi in Italia e nel mondo.

Per chiudere l'edizione 2022 dell'iniziativa, il cantante toscano ha organizzato nella sua villa a Forte dei Marmi una cena di gala, preparata dalle sapienti mani dei membri di Euro-Toques, l'associazione europea dei cuochi.

Cena di gala a casa Bocelli con i cuochi di Euro-Toques

A guidare la brigata il presidente di Euro-Toques Italia e International Enrico Derflingher. Con lui chef da tutta Italia: Gianni Tarabini, Antonino Fratello, Paolo Schiavo, Antonio Consonni, Marco Valli, Cristian Benvenuto, Natale Di Maria, Peppe Triolo, Alessandro Kaabi, Alberto Barbato, Ciro D’Amico, Giovanni Porretto, Concetto Rubera, Maurizio Maestri e Michele Martinelli.

Ospite d'onore invece Silvia Baracchi, chef de Il Falconiere di Cortona, in provincia d'Arezzo, e delegata Euro-Toques per la Toscana, che per una sera ha svestito i panni della cuoca.

Il menu della serata

Alla cena di gala hanno preso parte più di 500 persone che hanno potuto gustare il menu preparato da Euro-Toques per l'occasione e poi godersi la musica di Andrea Bocelli, ma anche di moltissimi altri ospiti italiani e internazionali: Zucchero, Chiara Galliazzo, Pago, Paul Anka, Michael Bolton e il figlio di Andrea, Matteo Bocelli. A presentare la serata è stata invece Kris Reichert. In chiusura poi si è tenuta anche un'asta di beneficenza, con oggetti preziosi che hanno contribuito ulteriormente ad aumentare la quota raccolta a favore dei progetti.

In apertura, Uovo cotto con crema di sedano rapa e tartufo nero estivo e a seguire Riso Carnaroli Campo dell’Oste “Regina Vittoria" (con il Pepe Kampot a dare un profumo particolare, il Parmigiano Reggiano 24 mesi di Boni e i gamberi viola di Sanremo di Verrini). Come portata principale, Medaglione di fracosta scottona, con rosso Valtellina Superiore, carotine e patate e a chiudere Cassatella Aperta Siciliana con Marsala cotto e crumble di mustacciolo.

Accanto agli chef, alcuni storici partner di Euro-Toques: MARR, Urbani Tartufi, Campo dell'Oste, Buy Buy Sicily e le cantine Costaripa, Caven e Baglio Oro.

«Una serata magica»

«È stata una serata magica, fantastica - ha commentato Derflingher - Ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile. In particolare Antonio Morelli del Ristorante Doride e presidente Fic di Massa e Carrara che ci ha supportato nell'organizzazione e ha messo a disposizione la cucina, Guido Guidi che con il catering ci ha fornito supporto tecnico e logistico, e Mirko Caldino, chef di Alpemare, il Bagno di Andrea e Veronica Bocelli. Non solo: un pensiero speciale anche per la Tipografia Commerciale Lecco, che ci ha permesso di realizzare gli splendidi menu per la serata. Da tanti anni siamo partner della Fondazione di Andrea e siamo contenti di dare il nostro contributo a questi progetti di beneficenza».