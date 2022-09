Cuoche alla prese con l'extravergine: chi sarà la migliore?

C’è tempo sino al 29 settembre per iscriversi gratuitamente alla seconda edizione di “Extra Cuoca”, il concorso nazionale ideato per promuovere le cuoche professioniste (che operino o abbiano operato in Italia per almeno tre anni in “strutture ristorative” in Italia o come chef a domicilio) valorizzando le caratteristiche di qualità e il ruolo in cucina dell’olio extra vergine d’oliva.



Cuoche alle prese con i migliori oli

Promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, con la collaborazione di Lady Chef (Dipartimento femminile della Fic - Federazione Italiana Cuochi), il concorso intende esaltare le competenze e il talento creativo delle cuoche professioniste, impegnandole nell’elaborazione di ricette preparate utilizzando uno degli oli finalisti alla 30ª edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, prodotto nell’ambito territoriale in cui la cuoca svolge la sua attività professionale o, in alternativa, nel suo territorio d’origine.



Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare - insieme al modulo d’iscrizione disponibile sul sito www.extracuoca.it un massimo di quattro ricette complete di foto, una per ciascuna delle categorie previste per l’edizione 2022: Antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), Primi Piatti, Secondi Piatti e Dolci.



La giuria

La Giuria di esperti - presieduta da Giorgio Donegani, Tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione - e composta da Alessandra Baruzzi, Cuoca e Coordinatrice Nazionale Lady Chef; Giuseppe Capano, Chef dell’olio e scrittore-divulgatore; Gianna Fanfano, cuoca e segretaria generale di Lady Chef; Antonietta Mazzeo, Assaggiatrice esperta di olio e giornalista; Martina Rusconi Clerici, Imprenditrice e membro del direttivo Associazione Nazionale Donne dell’Olio e Fabrizio Salce, Giornalista enogastronomico, valuterà le ricette secondo una serie di parametri tra cui l’attenzione prestata al profilo sensoriale dell’olio prescelto e alla valorizzazione dei prodotti locali, la cura nella scelta degli ingredienti utilizzati, l’aspetto estetico, la salubrità e il profilo nutrizionale, l’originalità e la capacità di innovare.



La finale a ottobre

Le finaliste si sfideranno il 24 ottobre 2022, all’Università dei Sapori di Perugia, preparando in diretta le ricette proposte. La giuria nazionale, dopo aver assaggiato gli elaborati, proclamerà il giorno seguente 8 vincitrici, la prima e la seconda classificata per ognuna delle 4 categorie in gara ed assegnerà eventuali menzioni speciali.