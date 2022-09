Nelle cucine della Rocca di Arignano arriva Lorenzo Careggio

La Rocca di Arignano, in provincia di Torino, ha un nuovo nome in cucina. Una nuova guida. È quello dello chef Lorenzo Careggio, classe 1983, nato a Casablanca con origini piemontesi, che negli ultimi anni ha mosso i suoi passi nella città di Torino e che dalla sua provincia ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di crescita e di sviluppo di una cucina che vuole farsi materia viva.

«Il progetto della Rocca di Arignano mi ha colpito sin dal primo giorno in cui l’ho visto e credo che abbia tutte le carte in regola per far parlare di sé più di quanto non stia già facendo ora - ha sottolineato il cuoco - Non vedo l’ora di iniziare la mia avventura in questa realtà così particolare e così esclusiva nel panorama della ristorazione torinese».

Lorenzo Careggio

Gusto e sostanza nel piatto

La scelta di Lorenzo Careggio da parte di Luca Veronelli ed Elsa Panini, proprietari della Rocca di Arignano, è stata naturale. «Con Lorenzo c’è stata un’intesa immediata. Ci ha colpito subito per la dinamica capacità di pensiero. Abbiamo immediatamente pensato che fosse la persona giusta per ereditare il testimone di Fabio Sgrò, che ringraziamo enormemente per il suo operato», hanno spiegato.

La filosofia di cucina che porterà al ristorante La Locanda della Rocca e agli eventi ai quali parteciperà in “casa” e in “trasferta”, avrà una cifra stilistica precisa. La ricerca di ricette e tradizioni di un tempo sarà alla base dello studio di piatti di impronta contemporanea, che non tralascino i concetti di gusto e di sostanza.

Luca Veronelli ed Elsa Panini con i figli

Il supporto di Ugo Alciati

Nella proposta del menu, sarà ancora presente il prezioso supporto del consulente Ugo Alciati, chef una stella Michelin per cui Lorenzo Careggio nutre grande stima. «Ho conosciuto Ugo e lo ritengo un grande professionista, una persona con la quale ci si può confrontare liberamente e con la quale mi sono trovato subito bene a parlare di cucina. La sua presenza sarà importantissima, anche per via dell’esperienza che ha maturato negli eventi, che qui cresceranno sempre di più», ha aggiunto Careggio.

Si parte l'1 ottobre

Nell’idea di cucina semplice, immediata e senza eccessive sovrastrutture proposta dal nuovo chef, importante sarà il ruolo giocato dal pesce, unicamente di acqua dolce per il contesto geografico, e dai prodotti del territorio. Il primo menu firmato dallo chef Lorenzo Careggio sarà presentato sabato 1 ottobre 2022.

Rocca di Arignano

Chi è Lorenzo Careggio

Nato nel 1983 a Casablanca, Lorenzo Careggio cresce tra i sapori della cucina della nonna e tra quelli di Piemonte, Francia e Marocco. Frequenta Ingegneria ma il suo sogno è quello di diventare cuoco e così, all’età di 28 anni, lascia gli studi per iniziare a fare ciò che ama davvero. Dopo la frequentazione dell’Associazione Cuochi di Torino e le successive esperienze in alcuni ristoranti della città, quattro anni più tardi si iscrive all’Accademia Niko Romito. Qui ha l’opportunità di imparare da uno dei più grandi maestri dell’alta cucina contemporanea, con il quale riesce ad accumulare esperienze tra Roma, Milano e Castel di Sangro, rispettivamente negli Spazio Niko Romito e nel 3 stelle Michelin Reale a Casadonna. Con il suo ritorno a Torino coincide l’inizio dell’esperienza al ristorante Carignano, dove Lorenzo starà un anno e mezzo, periodo storico preciso in cui l’insegna torinese è stata insignita della Stella Michelin. È il 2018 l’anno in cui decide di vestire per la prima volta i panni dell’executive chef. Insieme ai suoi soci, apre Eragoffi, ristorante che entrerà a far parte della Guida Michelin qualche anno più tardi. Con l’apertura di altri locali nella città, grazie alla sua visione d’insieme Lorenzo riesce a occuparsi in toto di tutti i ristoranti del gruppo, che continuerà a seguire in veste di socio investitore.

Rocca di Arignano

Via Gino Lisa 16, 10020 Arignano TO

Tel. 011 403 1511