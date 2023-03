Congresso Euro-Toques France, Derflingher: «Importare il loro progetto per i giovani»

I migliori cuochi francesi a raccolta in occasione del Congresso di Euro-Toques France di scena il 19 e 20 marzo a Nizza, organizzato dai co-presidenti Virginie Basselot e Michel Roth, con la partecipazione degli chef Mof, Meilleur Ouvrier de France, presso la scuola alberghiera Lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier. La due giorni ha visto la partecipazione anche di delegati dell’associazione Euro-Toques provenienti da paesi come Spagna e Olanda, e ovviamente anche dall’Italia, con il presidente Enrico Derflingher e il suo vice Filippo Sinisgalli, presenti alla cena di Gala dell’Amicizia organizzata presso il prestigioso hotel Negresco, sulla celeberrima Promenade des Anglais con oltre 400 invitati presenti in sala, 200 dei quali professionisti stellati.

Lo chef Derflingher impegnato nella masterclass con gli studenti

Euro-Toques: collaborazione vincente tra maestri della cucina

Il presidente di Euro-Toques Italia è stato protagonista alla scuola alberghiera sede del Congresso, dove ha tenuto una masterclass applauditissima dedicata al risotto alla presenza di 150 studenti durante la quale ha proposto il suo Risotto Regina Vittoria, servito poi anche ad altri 150 invitati, un piatto e un momento di formazione che hanno registrato uno straordinario successo. Ovviamente, nonostante la trasferta, Derfligher ha realizzato il suo famoso piatto con prodotti italiani certificati Dop, Docg e Igp, tra questi: olio evo I&P, riso Carnaroli Campo dell’Oste, Parmigiano Reggiano Boni.

Da sinistra: Ramón Roteta, ambasciatore Euro-Toques Spagna, Enrico Derflingher, François Adamski vincitore del Bocuse d‘Or, Filippo Sinisgalli, Eric Coisel, Euro-Toques France,

La calorosa accoglienza trovata a Nizza conferma l’ottimo legame tra i cuochi delle diverse nazioni europee, e ogni occasione d’incontro si trasforma sempre in una opportunità di crescita anche per professionisti di indubbia fama. «L’attenzione al mondo dell’enogastronomia è altissima in Francia, nel Paese l’alta cucina sta vivendo un ottimo momento, i cuochi sono uniti e hanno grandissimi chef. Ancora una volta la cucina francese mi ha affascinato per i prodotti di altissimo livello», commenta Derflingher di ritorno dal Congresso. «Tra le eccellenze francesi: le ostriche della Bretagna, il caviale, il fois gras e le capesante, le spigole: prodotti eccezionali che rispecchiano la filosofia di Euro Toques, centrata sulla valorizzazione del piccolo produttore».

Una delle portate servite durante la Cena di Gala, preparate dagli chef francesi 1/5 La valorizzazione dei produttori locali al centro della mission di Euro-Toques 2/5 Materie prime di eccellenza al centro della cucina francese 3/5 La rivisitazione del limone 4/5 Paolo Schiavo, Derflingher, Michel Roth, Sinisgalli 5/5 Previous Next

Il progetto per i giovani da importare: ambizioso e moderno

Il Dîner de gala de l’Amitié e la masterclass di Derflingher sono stati due dei momenti centrali del Congrès de France, durante il Congresso infatti, si è tenuta anche una importante tavola rotonda riservata agli “addetti ai lavori” e la presentazione di un progetto dedicato ai giovani di Euro-Toques France in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione francese: innovativo e lungimirante, permette agli studenti degli istituti alberghieri di iscriversi gratuitamente all’associazione che seguirà il percorso dei ragazzi passo, passo partendo dai banchi di scuola, accompagnandoli nella formazione e nell’ingresso nel mondo del lavoro, «È un progetto molto ambizioso e moderno – commenta Derflingher -, in cui si comunica anche attraverso i social. Un’iniziativa innovativa che vorremmo portare anche in Italia», conclude il presidente di Euro-Toques Italia, da tempo impegnato nell'evidenziare la necessità di coinvolgere i giovani in questo settore, oltre che di tutelare le eccellenze del Made in Italy.