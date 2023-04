Alain Ducasse sbarca a Roma con l'hotel Romeo per battere nuovi record

Nel cuore di Roma sta per avvenire una “sfida” culinaria e di lusso tutta da non perdere. Da una parte il Bulgari hotel, con il “Ristorante - Niko Romito” dell’omonimo tristellato abruzzese (che aprirà a giugno) e dall’altra il RomeoRoma, cinque stelle lusso, gemello dell’omonimo hotel sul golfo di Napoli (con il ristorante Il Comandate, una stella Michelin guidato da Salvatore Bianco), che aprirà ad ottobre affidando la cucina ad Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo con 14 stelle Michelin nel 2022 (ma nel 2012 ne aveva 21, diventando così il secondo chef, dopo Joël Robuchon, a detenerne così tante), nonché definito l’imperatore della cucina francese. Questa apertura segna così il debutto a Roma di Ducasse e del suo gruppo che conta 34 ristoranti (9 bar) in tre continenti e 7 Paesi, di cui 20 hanno almeno una stella Michelin, che, attualmente, ha le “stelle” più luminose nei tristellati Louis XV a Monco e The Dorchester di Londra. Ma non solo, il nuovo RomeoRoma segna anche la nascita della Romeo Collection che, come anticipano dal gruppo, non si fermerà qui, ma procederà velocemente con l’acquisizione e la gestione di svariate strutture di lusso in diverse parti d’Italia.

Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo con 14 stelle Michelin nel 2022

Il RomeoRoma firmato da Zaha Hadid: ecco come sarà

Come dicevamo, la “sfida” avverrà nel centro storico di Roma. I due hotel sono, infatti, a soli 400 metri di distanza. Il RomeoRoma, che nascerà nel cinquecentesco palazzo Serroberti-Capponi, si trova all’inizio di via di Ripetta, a pochi passi da piazza del Popolo. A firmare il restyling ancora un’archistar: Zaha Hadid. Kenzo Tange aveva, invece, firmato la ristrutturazione di Napoli. Il RomeoRoma avrà oltre 74 camere e suite tutte diverse, un cortile aperto di duemila metri quadrati con piscina interna ed esterna, una lounge e un rooftop bar, oltre uno spazio wellness e spa in collaborazione con Sisley Paris. E naturalmente i ristoranti: uno dedicato alla tradizione, l’altro fine dining firmato, appunto, da Ducasse, che a maggio inaugurerà la nuova collaborazione con un’inedita cena a quattro mani, a Napoli, con Salvatore Bianco (membro di Euro-Toques Italia).

Romeo, a Napoli e a Roma, hotel a… regola d’arte

Perché, come dicevamo, i due hotel, a Roma e a Napoli (e quelli futuri) sono, infatti, legati dagli stessi valori, a partire dalle cucine gourmet “firmate”, architetture importanti, sapientemente valorizzate e opere d’arte. Il RomeoNapoli, ad esempio, ha una collezione privata di oltre cento opere di artisti contemporanei come Mario Schifano, Renato Guttuso, Andy Warhol, Christophe Tixier, Mimmo Paladino e Marc Chagall. Opere d’arte, fotografie d’autore, mobili antichi e di design che gli ospiti ritrovano anche nelle 79 camere e suite su 8 piani con vista sul golfo di Napoli. Di certo il RomeoRoma non sarà da meno.

Il mondo di Ducasse

Intanto è alta la curiosità di come sarà il menu firmato da Ducasse, che, come dicevamo, è lo chef più stellato al mondo. Ma tra i suoi record anche il fatto che nel 2005 Ducasse è stato l’unico chef ad avere contemporaneamente tre ristoranti con tre stelle Michelin. Ducasse ha anche collaborato con l’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione di pasti da inviare agli astronauti in orbita. Senza dimenticare che Ducasse è anche brand president della guida les Collectionneurs, la community che riunisce albergatori, ristoratori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio e che ad oggi conta 540 strutture in 11 Paesi, 92 in Italia. E pensare che i genitori lo volevano contadino… e oggi invece muove "il mondo della ristorazione e le altre stelle"…