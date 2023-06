Euro Toques, Silvia Baracchi è la delegata per la Toscana

La Lady Chef e patron del ristorante Il Falconiere di Cortona (Ar), Silvia Baracchi, una stella Michelin, è stata riconfermata alla guida regionale dell'associazione europea dei cuochi, Euro Toques Italia. L'ufficialità della nomina a Silvia Baracchi è arrivata durante la serata gourmet tenuta presso la sua suggestiva location nel cuore della Valdichiana, alla presenza del presidente di Euro Toques Italia Enrico Derflingher, del suo vice Filippo Sinisgalli, di alcuni membri dell'associazione e di Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola.

Silvia Baracchi è la delegata per la Toscana di Euro Toques

Il menu della serata in onore di Silvia Baracchi

Il menu della serata: Fiori di zucca ripieni di melanzana, capperi e cioccolato bianco con burrata e menta a cura di Silvia Baracchi accompagnati da Champagne Blason Vert Brut - J.H. Quenardel; Risotto “Regina Vittoria” a cura di Enrico Derflingher accompagnato da Champagne Cuvée Blanc de Noirs - J.H. Quenardel; Rosatenero di Chianina al peposo, patate in varie consistenze e colori accompagnato da Ardito 2018 di Baracchi Winery e per chiudere “Crema di latte” lampone e gelato al cioccolato rosa di Marinella Paoloni, pastry chef de Il Falconiere, mentre nel bicchiere è stato versato il Vinsanto 2016 di Baracchi Winery.

Euro Toques, ogni mesi incontri gastronomici dai delegati regionali

L'appuntamento toscano si inserisce in un più ampio progetto promosso da Euro Toques, il quale prevede che ogni mese nelle cucine di alcuni delegati regionali vengano organizzati incontri gastronomici, in cui si promuove la cucina della regione nelle sue diverse declinazioni e si valorizzino i prodotti del singolo territorio.

Euro Toques, l’associazione di cuochi per il made in Italy fondata da Marchesi

In Italia l’associazione Euro Toques, creata per la difesa della qualità degli alimenti in ogni nazione e la difesa e valorizzazione dei piccoli produttori, fu fondata da Gualtiero Marchesi che ne resse a lungo la presidenza per poi passare il testimone prima a Massimo Spigaroli e successivamente ad Enrico Derflingher.

Silvia Baracchi e il presidente di Euro Toques Italia Enrico Derflingher preparano il celebre risotto Regina Vittoria

Sotto la guida di Derflingher l’associazione è ripartita di slancio vedendo accrescere il numero degli associati e creare sinergia con oltre quaranta eventi ogni anno. Inoltre, l’associazione ha istituito il Premio Internazionale Euro Toques Italia, assegnato ogni anno ai grandi maestri della ristorazione.