I due stelle Michelin aspettano. Solo in 7 su 36 hanno già riaperto

Bistellati cauti sulle riaperture

Ecco chi ha già aperto



Miramonti L’Altro: Aperto

Villa Crespi: Aperto

Terra: Aperto

Gourmetstube Einhorn hotel: aperto

San Domenico: Aperto

Aimo e Nadia: Aperto

Bracali: Aperto



A Ghirlanda (Gr) il ristorante Bracali ha regolarmente riaperto, a pranzo, da martedì a domenica



Chi riaprirà a breve

D’O: Apre il 29 aprile

Antica Corona Reale: Apre il 29 aprile

Taverna Estia: Apre il 29 aprile

Torre del Saracino: Apre il 30 aprile

Magnolia: Apre il 30 aprile

Madonnina del Pescatore: Apre entro aprile

Piccolo Lago: Apre il 3 maggio

Seta: Apre il 4 maggio

Arnolfo: Apre il 6 maggio

Ristorante Caino: apre l’8 maggio

Glam: apre il 10 maggio

Villa Feltrinelli: apre il 13 maggio

La Madernassa: apre il 14 maggio

La Trota: apre il 15 maggio

Santa Elisabetta: apre il 16 maggio

Piccolo Principe: apre il 17 maggio

Don Alfonso: apre il 27 maggio

C'è chi non ha idea di quando riaprirà

Casa Perbellini

La Peca

Agli Amici

Harry’s Piccolo

Danì Maison

Vun

Chi aprirà l'1 giugno

Antica Osteria Cera: apre l’1 giugno

Il Pagliaccio: apre l’1 giugno

Quattro Passi: apre l’1 giugno

E poi, gli "arancioni"

l semaforo verde del Governo è scattato, mae mettersi in marcia. Perché mancano per alcuni gli spazi all'aperto (unica modalità consentita per riaprire stando all'ultimo decreto), perchéa sfruttare i propri dehor, perché le prenotazioni stentano e le incertezze sono troppe e qualcuno non vuole prendersi questo rischio. Così solo, gli altri lo faranno nel corso del mese di maggio, chi non ha spazi esterni non può far altro che aspettare giugno.Le comunicazioni date sui canali ufficiali (social o direttamente al telefono chiedendo informazioni per un’eventuale prenotazione) sono di grande, di, motivazioni per far capire come mai non si possono ancora ospitare clienti.ha riaperto, ma solo per modo di dire. «La terrazza ce l’abbiamo e siamo pieni con le prenotazioni fino al 28 - spiega lo chef - ma in questi giorni piove e di sera ci sono 9 gradi, tutti disdicono già il giorno prima. Così noi abbiamo acquistato merce e chiamato i ragazzi dello staff, ma dobbiamo rinunciare a tutto perché senza clienti è tutto inutile. Non sono più nemmeno arrabbiato, mi sento preso in giro e non so più cosa dire ».martedì 27 april. Questo il post Facebook con cui l’ha annunciato nei giorni scorsi: “Home is where the heart is. Ci siamo, siamo pronti per accogliervi, questa volta ci auguriamo che sia per sempre ! Torneremo a fare ciò che più amiamo, prenderci cura di voi facendovi vivere un’esperienza all’insegna dell’ospitalità e del buon gusto nel nostro famigliare e intimo Relais”.. Sfruttando l’ordinanza della Provincia autonoma (che consente di aprire anche all'interno con il green pass e ha disposto che si può rientrare dopo le 22 in casa se si è stati al ristorante), la sala è aperta anche all’interno come spiegano alla reception speficando subito che si può accedere solo con certificato di guarigione, di tampone negativo o di ciclo vaccinale concluso.alla possibilità di sedersi al tavolo pur non essendo ospite della struttura. E anche in questo caso ci si premura di avvertire il cliente della necessità di disporre del green pass. Posti sia all’aperto che al chiuso.. “Finalmente - si legge nel post - il San Domenico riapre le sue porte! Non vediamo l'ora di avervi come nostri ospiti e farvi sentire a casa. Saremo aperti tutti i giorni, a pranzo e a cena, escluso il lunedì. Sarà una apertura in sicurezza, con tutte le precauzioni e le dovute distanze”.o, situato tra le Gallerie d’Italia - Piazza Scala, museo di Intesa Sanpaolo e l’antica Casa del Manzoni. A partire da lunedì, infatti, Voce Aimo e Nadia è tornato con “Voce in Giardino”, accogliendo tutti gli appassionati di buona cucina nell’affascinante cornice del Giardino di Alessandro uno spazio all’aperto in cui sarà possibile godere nuovamente dell’indimenticabile esperienza dei pranzi e delle cene firmati Voce.Ma a breve apriranno altri locali, che si sono presi qualche giorno di tempo giusto per capire quali erano i movimenti della gente e affinare l'organizzazioneapre le porte del suo D’O l’1 giugno non avendo spazi all’aperto, ma da giovedì 29 aprile darà spazio ai ragazzi del temporary D’O (piazza della Chiesa) che serviranno agli ospiti che si prenoteranno in uno dei 6 tavoli all’esterno disponibili.la partenza si avvicina perché è stata fissata per giovedì 29 aprile., che sfrutterà i suoi spazi all’aperto per tornare a servire al tavolo dopo mesi di chiusure.(Na): “Finalmente ci siamo! È un grande piacere per me annunciarvi che venerdì 30 aprile Torre del Saracino riaprirà le sue porte. Mi sento davvero entusiasta all'idea di ospitarvi nuovamente in uno dei luoghi a me più cari e di rientrare a pieno con la mia attività, il mio lavoro, la mia più grande passione. Sarò felice di vedervi godere dello splendido panorama della torre. Vi aspetto a pranzo e cena, fino alle 22 nello spazio esterno.che aprirà i battenti venerdì 30 aprile, ma lo farà solo nei weekend. Dal venerdì alla domenica aprirà a pranzo, mentre in orario serale una andrà in scena una collaborazione speciale con la Maison di Champagne Ruinart per un aperitivo gourmet.Per quanto riguarda lasul suo sito ufficiale ha annunciato che il ristorante è chiuso, ma che la volontà è quella di aprire entro la fine di aprile.darà il via alle aperture di maggio. Lui infatti ha scelto di ospitare in riva al lago gli ospiti a partire dal 3 maggio.Per i ristoranti degli hotel c’è meno apprensione in generale perché con gli ospiti si è sempre lavorato, ma aprire agli ospiti esterni non è imminente per tutti., ristorante del Mandarin Orientale di Milano ad esempio aprirà le porte ai non ospiti dal 4 maggio. L’annuncio sul suo profilo Instagram.ha scelto come data per la riapertura il 6 maggio sfruttando gli spazi esterni che danno sul meraviglioso scenario delle colline senesi.sta servendo già gli ospiti della sua struttura ricettiva, ma per quanto riguarda gli ospiti esterni i fornelli si accenderanno dall’8 maggio.aprirà i battenti il prossimo 10 maggio, di lunedì.annuncia la prossima apertura per giovedì 13 maggio.per riaprire le porte del locale. Lo chef Michelangelo Mammoliti tornerà così a cucinare nel ristorante di Guarene (Cn)., sperando che il tempo brutto che li ha scoraggiati in questi giorni ceda il passo al sole e al caldo.attende i programma dell’hotel. Al momento entrambe le strutture sono chiuse, ma sembra che il 16 maggio sia il giorno buono per riaprire.dello chef Giuseppe Mancino aprirà il 17 maggio.di Sant’Agata sui due Golfi.Poi ci sono i locali che ancora non hanno idea di quanto potranno e vorranno riaprire.che su Facebook annuncia: “Le restrizioni dovute alle più recenti indicazioni di legge non consentono una ripartenza della nostra attività per il prossimo periodo. Riapriremo solo quando sarà possibile restituire ai nostri ospiti l'esperienza autentica di Casa Perbellini”.: “Stiamo valutando delle possibilità di aprire anche prima di giugno, continuate a seguirci per gli aggiornamenti. Ad ogni modo noi siamo sempre pronti!”.il futuro è un’incognita. Al telefono la risposta per un tentativo di prenotazione è che al momento il locale è chiuso e la data di ripartenza è in definizione.: «Al momento siamo chiusi. Quando riapriremo? Siamo ancora indecisi».scruta il cielo e i decreti in attesa di capire cosa si possa fare; al momento è tutto chiuso e del doman non v’è certezza per il locale di Ischia.che sorge all’interno dell’hotel Park Hyatt di Milano è chiuso e in queste ore si sta definendo una data per la riapertura.Per un certo verso sono i più svantaggiati, ma per un altro forse potrebbero anche giovare della situazione. Sono i ristoranti che non hanno spazi all’esterno e che sanno per certo che apriranno il primo giorno di giugno. Forse, per quel giorno, i meccanismi saranno oliati e i contagi scesi.(Ve) la reception risponde con un sospiro alla domanda “Siete aperti?”. Niente da fare per ora, bisogna aspettare l’1 giugno «per mancanza del plateatico».è ancora chiuso e aprirà l’1 giugno. Anche per loro la motivazione è da ricondurre alla mancanza di spazi esterni.può contare sul clima ideale, ma non sugli spazi esterni e per questo l’apertura scatterà dal 1° giugno.Non c’è speranza al momento invece per i ristoranti sicilianiperché l’isola è ine solo un ipotetico passaggio in zona gialla gli darebbe l’opportunità di riaprire (se lo vorranno).