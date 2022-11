Come preparare una soffice cheesecake in stile giapponese?

Complice il desiderio crescente di cucinare e sperimentare nuove ricette, la cheesecake in stile giapponese negli ultimi anni ha spopolato sui social e nelle cucine. A differenza della cheesecake di tradizione occidentale, il dolce giapponese non presenta la classica base croccante e viene cotto al vapore: è un unico impasto e l’utilizzo di albumi montati a neve e la lunga cottura a bagnomaria permettono di ottenere un dolce con la consistenza di una nuvola.

La cheesecake giapponese è più soffice, morbida e spugnosa di una cheesecake normale. È stata originariamente creata da Tomotaro Kuzuno, uno chef giapponese che andò in Germania negli anni ‘60 e provò la Käsekuchen, una cheesecake in stile tedesco. Questo dolce leggero e soffice è conosciuto anche come “soufflé cheesecake” o “jiggle cheesecake”, ma fuori dal Giappone è semplicemente conosciuto come cheesecake giapponese. Per contrasto, la torta di cotone o jiggle può essere paragonata a un soufflé molto arioso e viene cotta esclusivamente con un ripieno di formaggio cremoso mescolato con una giusta quantità di albume montato.

Cheesecake contemporanea in stile giapponese

Due sono gli accorgimenti da tenere a livello tecnico per realizzare una cheesecake giapponese a regola d’arte. Innanzi tutto, assicurarsi che le masse non si smontino, sia i tuorli che gli albumi, facendo molta attenzione nella fase di incorporo; e poi garantire una cottura molto lunga, a bassa temperatura. Siamo abituati a cuocere un dolce in media per mezz’ora, mentre in questo caso sono richieste anche 2 ore di tempo. Un altro elemento fondamentale è la scelta di un buon formaggio spalmabile, che abbia il giusto grado di acidità: Cream Cheese Debic è la scelta ideale perché permette di far sentire il gusto del formaggio ma senza prevaricare gli altri ingredienti, mantenendo allo stesso tempo la sua struttura e la sua cremosità anche in cottura.

Cream Cheese Debic è un formaggio spalmabile “a tutto tondo”, un prodotto estremamente versatile, perfetto sia per preparazioni dolci che salate, sia fredde che calde, e che può essere impiegato sia come copertura che come farcitura. Una soluzione che Debic ha realizzato pensando come sempre ai professionisti, per offrire loro il meglio in termini di qualità e gusto, in modo che cuochi e pasticceri possano concentrarsi sulla loro creatività, mentre al resto pensa Debic. Cream Cheese Debic, grazie alla sua perfetta stabilità e alla qualità costante, è ideale per cheesecake, mousse e bavaresi, cupcake e pasticceria salata, ripieni e farciture. È disponibile nel formato vaschetta da 1,5 kg.

Il segreto per una perfetta cheesecake in stile giapponese

Per servire in maniera alternativa e creativa la cheesecake giapponese, che di per sé non ha grandi peculiarità dal punto di vista estetico, ci si può ingegnare con ciò che si ha a disposizione. Ad esempio, si può creare un impiattamento “a scacchiera”, sfruttando il contrasto tra la parte esterna del dolce, che è scura perché più cotta, e quella interna, che rimane più chiara. In accompagnamento si può proporre una semplice salsa ai frutti rossi, che è ciò che si serve abitualmente insieme ad una cheesecake classica.

Antonio Cuomo

Il consiglio dello chef: Cream Cheese Debic

Cream Cheese Debic è un formaggio spalmabile, dalla qualità impareggiabile, composto da latte e panna. Il processo di concentrazione e fermentazione del latte fresco e della panna conferisce a questo prodotto un gusto particolarmente ricco e cremoso, combinato a una consistenza liscia e facilmente spalmabile. Frutto di un’accurata ricerca, Cream Cheese Debic si contraddistingue per l’elevata qualità, che da sempre caratterizza Debic, e per la sua struttura liscia e ricca, la sua cremosità e il sapore inconfondibile e leggermente acidulo.

La ricetta

Cheesecake contemporanea

1/5 1/5 2/5 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 5/5 5/5 Previous Next

Debic Italia

via Paracelso 24 - 20864 Agrate Brianza (Mb)

Tel 039 6072500