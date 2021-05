Creativo, dinamico, equilibrato: Tommaso Foglia si racconta

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 08:30

Tommaso Foglia

classe 90, nasce a Nola, provincia di Napoli, e muove i suoi primi passi nel panificio di famiglia dove coltiva la. Poco più che adolescente, nel 2007 si trasferisce a Sant’Agata sui Due Golfi, nella cucina bistellata del celebreche lo guida verso la crescita professionale attraverso lepresso il Ristorante Baby a Roma e Le Sirenuse a Positano. Torna poi nel 2011 come pastry chef presso la Maison Iaccarino. Significanti sono state le esperienze all’estero presso La Mamounia Palace Hotel di Marrakech, negli Emirati Arabi per l’apertura del Don Alfonso Dubai, nel Wiltshire presso il Whatley Manor, passando per l’Irlanda presso il 2 stelle Michelin Patrick Guillbaud. Nel 2017 approda nel capoluogo emiliano presso il ristorante 1 stella Michelin I Portici. Dal 2018 sposa il progetto lucano di Don Alfonso presso il San Barbato Resort di Lavello (Pz) con il ruolo di. È stato insignito del premio Altissimo Ceto Award 2011 e selezionato per il premio Mangia e Bevi 2017. Ha vinto il Premio Emergente Pastry Chef 2020 Under 30.PanettiereLa cannella, usata molto nei dolci tradizionali napoletaniLa vista, poiché è il primo senso che deve essere appagatoIl Tacos dolce con namelaka alla liquirizia e caviale di fagioli di Sarconi IgpUn computer Apple, sono sempre stato un grande appassionato della casa di CupertinoSpaghettoni alle vongole, Parmigiana di melanzane e come dessert Millefoglie con crema pasticcera alla vanigliaIl gorgonzolaPane e cioccolatoOttimo, ad oggi sono un grande aiuto, ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare i rapporti umaniLa lasagnaDue grandi maestri: Alfonso Iaccarino e Gino Fabbri“Il sole” di Munch“I want to break free” dei QueenPer informazioni: www.sanbarbatoresort.com