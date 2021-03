Draghi, tra critiche e aspettative conta solo fare squadra

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 07:26

T

Mario Draghi sarà all'altezza delle aspettative o le deluderà? La Fic in ogni caso dà il suo supporto

ra una firma e l'altra dei titolari dei vari dicasteri, si è insediato il nuovopresenziato dal professor. Una famosa favola dinarra di una montagna che stava per partorire: dalla sua cima usciva intenso fumo e la terra tutt’intorno tremava. Gli abitanti di un villaggio vicino temevano che qualcosa di grande e terribile stesse per abbattersi su di loro, quando da una nube fumante, con grande meraviglia, spuntò un topolino! Sollievo per un mancato pericolo, ma unito da sorta di inverosimile “delusione”.Il tanto clamore e il grande rilievo mediatico nella persona di Mario Draghi, ex presidente della BCE, incaricato dadi formare il nuovo Governo “dei grandi”, ha generato nell’una grande aspettativa, soprattutto dopo aver riscontrato, ancor prima del suo insediamento a presidente del Consiglio, riflessi assai positivi nellae sullo “spread”.Dopo il solito giro di consultazioni, lo scioglimento della riserva e la presentazione dei ministri, molti hanno avuto la sensazione che la montagna delle nostre aspettative avesse prodotto il parto di un misero topolino. “Fotocopia precedente e novità oscene”; “Draghi ha perso una occasione storica”; “Ha compiaciuto gli appetiti dei partiti e ha deluso gli italiani” ; “Un Governo senza speranza nonostante Speranza”. Questi alcuni commenti tra i più delusi.Lasi astiene dal commentare il nuovo quadro politico che ne è scaturito, come è giusto che sia. Il nostro ente è apolitico, si è sempre dimostrato rispettoso delle istituzioni e fiducioso nei politici eletti, di qualunque colore, “espressione” del popolo sovrano. Ha sempre affermato con voce decisa ai propri amministratori la necessità di doversi sedere tutti attorno ad un, serio, per fare "", e non di partito, abbandonando le posizioni sovraniste e gli slogan populisti, agendo sostenendosi con lealtà e convinzione. Governo politico o tecnico, di alto profilo o dei “grandi”, come si vuol chiamarlo poco conta, purché tutti diano il loro incondizionato i bisogni del Paese vengono prima degli interessi di parte.Non esistono ricette magiche: Draghi non è mago Merlino. Esiste solo la volontà di “fare” nell’interesse del: litigi e contrapposizioni non portano a nulla, lo abbiamo sempre professato. Avanti uniti dunque: è necessario subito mettere economicamente in sicurezza l'Italia e lasciarci alle spalle il prima possibile lacon tutte le sue conseguenze.Il Paese è ancora attraversato da tanti timori, nonostante l’elevato ottimismo sollevato da tutti i partiti del nuovo Governo, che sino alla settimana prima litigavano tra loro. Ora tutti (o quasi) appoggiano incondizionatamente il nuovo premier. Finalmente “tutti” hanno compreso che nell’aria ci sono ancora tanta angoscia, smarrimento e paura collettiva, di chi ha già dato e perso tanto, troppo , a causa di questa pandemia. Speriamo e aspettiamoci che il “topolino” scaturito dalla montagna possa dare - come non potrà essere altrimenti quando c’è unità di intenti - i suoi giusti frutti, sperati da tutti noi.