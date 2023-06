Euro-Toques: la squadra italiana che promuove la cucina nel mondo

La nostra associazione è sempre più coesa e continua a fare squadra a livello internazionale. L’obiettivo è la promozione della nostra cucina e dei suoi valori. Per questo a fine luglio saremo in Messico, a Cancun, per un incontro voluto dall’associato Franco Maddalozzo. Un evento che riunisce cuochi da tutto il mondo, molto importante anche per il confronto con i colleghi messicani, cileni e peruviani, rappresentanti della cucina del Sud America, polo emergente di grande interesse. I nostri soci fuori dall’Italia sono un punto di riferimento di notevole peso per tutelare la nostra immagine. Operano nei grandi alberghi e nei ristoranti di alto profilo frequentati dalla clientela internazionale.

L’obiettivo per Euro-Toques è la promozione della cucina italiana e dei suoi valori anche all'estero

Certificazione dei ristoranti italiani all'estero: Euro-Toques garantisce autenticità e qualità

Per questo possiamo ritenerli degli ambasciatori della cucina italiana, proprio come fanno a Dubai Andrea Migliaccio e Francesco Guarracino o Umberto Bombana a Hong Kong. Ci preme tutelare i nostri prodotti e le loro filiere. Le frodi che colpiscono le nostre materie prime sono ormai intollerabili ed Euro-Toques intende muoversi sempre più a lungo raggio presidiando i continenti per fare sentire forte la propria voce. I nostri delegati all’estero sono una garanzia oltre a essere un punto di onore.

Ci stiamo infatti battendo per ottenere la certificazione dei ristoranti italiani fuori dai nostri confini. Un passo decisivo per mettere in chiaro l’autenticità delle materie prime e della loro lavorazione. L’italian sounding ci è già costato troppo a livello economico e di immagine. Su questa linea stiamo guardando con attenzione all’universo Cina.

È già in essere un accordo per aprire due Accademie della cucina italiana, una a Shenzen e l’altra a Guangzhou-Canton, due metropoli rampa di lancio ideale per diffondere la nostra arte in materia di cucina, agroalimentare, enogastronomia. Abbiamo intrapreso un percorso impegnativo, ma la motivazione, vera fonte di ossigeno, viene tutti i giorni alimentata dalla passione, dall’impegno e dall’alta professionalità degli associati Euro-Toques in Italia e in giro per il mondo.